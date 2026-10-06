Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на золото на внутреннем рынке Китая снизились - 06.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261006/tseny-873968975.html
Цены на золото на внутреннем рынке Китая снизились
Цены на золото на внутреннем рынке Китая снизились - 06.10.2026, ПРАЙМ
Цены на золото на внутреннем рынке Китая снизились
Цены на золотые ювелирные изделия на внутреннем рынке Китая во вторник несколько снизились вслед за понижением мировых цен на драгметалл, следует из сообщения... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T08:05+0300
2026-10-06T08:05+0300
рынок
китай
comex
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873968975.jpg?1791263155
ПЕКИН, 6 окт - ПРАЙМ. Цены на золотые ювелирные изделия на внутреннем рынке Китая во вторник несколько снизились вслед за понижением мировых цен на драгметалл, следует из сообщения агентства "Цайлянь". "Сравнение цен на золотые ювелирные изделия на внутреннем китайском рынке показывает, что некоторые производители золотых ювелирных изделий скорректировали свои цены на изделия из чистого золота по сравнению со вчерашним днем", - говорится в материале. Отмечается, что, к примеру, изделия известного китайского ювелирного бренда "Лаомяо" продаются по цене 1251 юань (186,6 доллара) за грамм, что на 4 юаня (0,6 доллара) дешевле, чем накануне. Украшения бренда Chow Sang Sang продаются по 1247 юаней (185,9 доллара) за грамм, суточное снижение цены составило 5 юаней (0,75 доллара). Как следует из данных торгов, биржевая стоимость золота в мире во вторник опустилась ниже 4 150 долларов за тройскую унцию. По состоянию на 7.40 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,96 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,19%, - до 4 148,84 доллара за тройскую унцию. Котировки ускоряют падение с начала недели, по итогам торгов понедельника они опустились на 0,13%.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, китай, comex
Рынок, КИТАЙ, Comex
08:05 06.10.2026
 
Цены на золото на внутреннем рынке Китая снизились

"Цайлянь": на внутреннем рынке Китая снизились цены на золотые украшения

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПЕКИН, 6 окт - ПРАЙМ. Цены на золотые ювелирные изделия на внутреннем рынке Китая во вторник несколько снизились вслед за понижением мировых цен на драгметалл, следует из сообщения агентства "Цайлянь".
"Сравнение цен на золотые ювелирные изделия на внутреннем китайском рынке показывает, что некоторые производители золотых ювелирных изделий скорректировали свои цены на изделия из чистого золота по сравнению со вчерашним днем", - говорится в материале.
Отмечается, что, к примеру, изделия известного китайского ювелирного бренда "Лаомяо" продаются по цене 1251 юань (186,6 доллара) за грамм, что на 4 юаня (0,6 доллара) дешевле, чем накануне. Украшения бренда Chow Sang Sang продаются по 1247 юаней (185,9 доллара) за грамм, суточное снижение цены составило 5 юаней (0,75 доллара).
Как следует из данных торгов, биржевая стоимость золота в мире во вторник опустилась ниже 4 150 долларов за тройскую унцию. По состоянию на 7.40 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,96 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,19%, - до 4 148,84 доллара за тройскую унцию. Котировки ускоряют падение с начала недели, по итогам торгов понедельника они опустились на 0,13%.
 
РынокКИТАЙComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала