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Цены на золото на внутреннем рынке Китая снизились

Цены на золото на внутреннем рынке Китая снизились - 06.10.2026, ПРАЙМ

Цены на золото на внутреннем рынке Китая снизились

Цены на золотые ювелирные изделия на внутреннем рынке Китая во вторник несколько снизились вслед за понижением мировых цен на драгметалл, следует из сообщения... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T08:05+0300

2026-10-06T08:05+0300

2026-10-06T08:05+0300

рынок

китай

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ПЕКИН, 6 окт - ПРАЙМ. Цены на золотые ювелирные изделия на внутреннем рынке Китая во вторник несколько снизились вслед за понижением мировых цен на драгметалл, следует из сообщения агентства "Цайлянь". "Сравнение цен на золотые ювелирные изделия на внутреннем китайском рынке показывает, что некоторые производители золотых ювелирных изделий скорректировали свои цены на изделия из чистого золота по сравнению со вчерашним днем", - говорится в материале. Отмечается, что, к примеру, изделия известного китайского ювелирного бренда "Лаомяо" продаются по цене 1251 юань (186,6 доллара) за грамм, что на 4 юаня (0,6 доллара) дешевле, чем накануне. Украшения бренда Chow Sang Sang продаются по 1247 юаней (185,9 доллара) за грамм, суточное снижение цены составило 5 юаней (0,75 доллара). Как следует из данных торгов, биржевая стоимость золота в мире во вторник опустилась ниже 4 150 долларов за тройскую унцию. По состоянию на 7.40 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,96 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,19%, - до 4 148,84 доллара за тройскую унцию. Котировки ускоряют падение с начала недели, по итогам торгов понедельника они опустились на 0,13%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, китай, comex