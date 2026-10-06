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Рост цен на жизненно важные лекарства ниже инфляции, заявили в Минздраве
Рост цен на жизненно важные лекарства ниже инфляции, заявили в Минздраве - 06.10.2026, ПРАЙМ
Рост цен на жизненно важные лекарства ниже инфляции, заявили в Минздраве
Рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в России не превышает уровень инфляции, сообщил РИА Новости заместитель министра... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T15:29+0300
2026-10-06T15:29+0300
2026-10-06T15:29+0300
общество
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ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в России не превышает уровень инфляции, сообщил РИА Новости заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. "У нас цены на ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты - ред.) ниже уровня инфляции", - сказал Глаголев в кулуарах форума "Биопром". Ранее в проекте распоряжения правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости, говорилось о том, что перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) может пополниться 13 новыми лекарствами. Расширение перечня ЖНВЛП означает, что для указанных препаратов будет действовать государственное регулирование предельных отпускных цен производителей, а также контроль торговых надбавок.
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общество
Рост цен на жизненно важные лекарства ниже инфляции, заявили в Минздраве
Глаголев: рост цен на жизненно необходимые и важнейшие препараты в России ниже инфляции
ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в России не превышает уровень инфляции, сообщил РИА Новости заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
"У нас цены на ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты - ред.) ниже уровня инфляции", - сказал Глаголев в кулуарах форума "Биопром".
Ранее в проекте распоряжения правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости, говорилось о том, что перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) может пополниться 13 новыми лекарствами. Расширение перечня ЖНВЛП означает, что для указанных препаратов будет действовать государственное регулирование предельных отпускных цен производителей, а также контроль торговых надбавок.