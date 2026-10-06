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Мировые цены на алмазы в сентябре выросли

Мировые цены на алмазы в сентябре выросли - 06.10.2026, ПРАЙМ

Мировые цены на алмазы в сентябре выросли

Мировые цены на алмазы в сентябре увеличились, наиболее заметно - на маленькие, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной американской... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T16:05+0300

2026-10-06T16:05+0300

2026-10-06T16:19+0300

бизнес

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на алмазы в сентябре увеличились, наиболее заметно - на маленькие, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной американской компании, со ссылкой на собственный индекс Rapaport Trade Diamond Index (RAPI). "Цены на алмазы продолжили восстанавливаться в сентябре, причем мелкие камни высокого качества продемонстрировали наибольший рост, несмотря на сезонное затишье в этом месяце", - говорится в сообщении. Так, индекс цен на алмазы массой 0,3 карата в сентябре вырос на 3,2%, а 0,5 карата - на 2,5%, сообщается в релизе. Индекс цен на алмазы в 1 карат в сентябре поднялся на 0,3%. При этом стоимость крупных бриллиантов, в три карата, увеличилась на 1,5%. С начала года зафиксированы рост на 15,1% и 5,8%, а также снижение на 5,7% и 0,5% соответственно. Отмечается, что в сентябре настроение на рынке улучшилось, в то время как объем производства ограненных бриллиантов в целом оставался на низком уровне, отмечается в сообщении.

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