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В Турции внесут законопроект о выплатах инвесторам ликвидированных фондов

В Турции внесут законопроект о выплатах инвесторам ликвидированных фондов - 06.10.2026, ПРАЙМ

В Турции внесут законопроект о выплатах инвесторам ликвидированных фондов

Правящая Партия справедливости и развития Турции (AK Parti) намерена внести в парламент законопроект из десяти пунктов о выплатах инвесторам ликвидированных... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T20:35+0300

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АНКАРА, 6 окт – ПРАЙМ. Правящая Партия справедливости и развития Турции (AK Parti) намерена внести в парламент законопроект из десяти пунктов о выплатах инвесторам ликвидированных инвестиционных фондов, сообщил РИА Новости источник в партии. "Законопроект планируется внести в парламент в пятницу или в понедельник. Планируется в первую очередь выплатить средства примерно 350 тысячам человек, объем инвестиций которых не превышает 1 миллиона лир (около 20,3 тысячи долларов)", — сообщил собеседник агентства. По его словам, власти рассчитывают начать выплаты уже в октябре. Обсуждается механизм, предусматривающий компенсацию основной суммы инвестиций, а также разницы с учетом инфляции. Выплаты планируется проводить поэтапно. Для финансирования компенсаций предполагается использовать средства от продажи активов, находящихся в соответствующих фондах. Отдельно рассматривается возможность промежуточных выплат инвесторам, по которым завершено согласование. Согласно действующему решению Управления по регулированию и надзору за рынком капитала Турции (SPK), таким инвесторам может быть выплачено до 1 миллиона лир (около 20,3 тысячи долларов) на каждый фонд в счет окончательной компенсации. Вопрос о механизме и порядке выплат должен быть урегулирован в рамках нового законопроекта. Ранее в сентябре основной фондовый индекс Стамбульской биржи BIST 100 потерял более 8%, что стало крупнейшим недельным падением с марта 2025 года. Поводом стали проблемы инвестиционных фондов, значительная часть активов которых была сосредоточена в низколиквидных акциях. При массовом выводе средств управляющим пришлось продавать более ликвидные бумаги, что усилило давление на рынок. Прокуратура Стамбула проводит расследование в связи с операциями на рынке капитала. Оно привело к задержаниям и арестам ряда руководителей инвестиционных и управляющих компаний. По данным турецких властей, ранее было принято решение о ликвидации 131 фонда, принадлежащего семи управляющим компаниям. В этих фондах насчитывалось около 456 тысяч уникальных инвесторов, а совокупный объем активов приближался к 18 миллиардам долларов.

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