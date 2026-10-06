Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Участок железной дороги Астара-Решт достроят в ближайшие годы - 06.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261006/uchastok-874005324.html
Участок железной дороги Астара-Решт достроят в ближайшие годы
Участок железной дороги Астара-Решт достроят в ближайшие годы - 06.10.2026, ПРАЙМ
Участок железной дороги Астара-Решт достроят в ближайшие годы
Участок железной дороги Астара-Решт для международного транспортного коридора "Север-Юг" будет достроен в ближайшие годы, заявил в интервью РИА Новости директор | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T20:20+0300
2026-10-06T20:20+0300
бизнес
россия
иран
азербайджан
турция
снг
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874005324.jpg?1791307233
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Участок железной дороги Астара-Решт для международного транспортного коридора "Север-Юг" будет достроен в ближайшие годы, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин. "Продолжается активное развитие маршрута Россия-Азербайджан-Иран как элемента коридора Север-Юг, в рамках которого в ближайшие годы будет достроена перемычка Астара-Решт", - сказал Калугин, комментируя развитие транспортного каркаса на Южном Кавказе. Дипломат подчеркнул, что Азербайджан активно развивает железнодорожные коммуникации в Нахичевани, которую планируется превратить в узел трех направлений: к основной территории Азербайджана через Сюникскую область Армении, к Турции через линию Садарак-Дилуджу и к Ирану через соединение в Джульфе. В целом, по словам директора департамента, сложился транспортный каркас региона Южного Кавказа. "Его формируют основные направления существующих и возможных в будущем грузопотоков. В направлении Север-Юг это путь между Россией и Ираном с выходом на Индию, а также к странам Ближнего Востока. В направлении Восток-Запад это в первую очередь поставки ресурсов из Центральной Азии в Европу и Турцию. Потенциально также делается расчет на увеличение встречных поставок между Китаем и Европой через "Срединный коридор", - отметил Калугин. Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора "Север - Юг" в Иране, а именно дороги Решт - Астара. Общая стоимость составляет 1,6 миллиарда евро: 1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны. МТК "Север - Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 22.00 мск.
иран
азербайджан
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, иран, азербайджан, турция, снг, мид рф, мид
Бизнес, РОССИЯ, ИРАН, АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, СНГ, МИД РФ, МИД
20:20 06.10.2026
 
Участок железной дороги Астара-Решт достроят в ближайшие годы

МИД: участок железной дороги Астара-Решт для коридора Север-Юг достроят в ближайшие годы

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Участок железной дороги Астара-Решт для международного транспортного коридора "Север-Юг" будет достроен в ближайшие годы, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.
"Продолжается активное развитие маршрута Россия-Азербайджан-Иран как элемента коридора Север-Юг, в рамках которого в ближайшие годы будет достроена перемычка Астара-Решт", - сказал Калугин, комментируя развитие транспортного каркаса на Южном Кавказе.
Дипломат подчеркнул, что Азербайджан активно развивает железнодорожные коммуникации в Нахичевани, которую планируется превратить в узел трех направлений: к основной территории Азербайджана через Сюникскую область Армении, к Турции через линию Садарак-Дилуджу и к Ирану через соединение в Джульфе.
В целом, по словам директора департамента, сложился транспортный каркас региона Южного Кавказа.
"Его формируют основные направления существующих и возможных в будущем грузопотоков. В направлении Север-Юг это путь между Россией и Ираном с выходом на Индию, а также к странам Ближнего Востока. В направлении Восток-Запад это в первую очередь поставки ресурсов из Центральной Азии в Европу и Турцию. Потенциально также делается расчет на увеличение встречных поставок между Китаем и Европой через "Срединный коридор", - отметил Калугин.
Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора "Север - Юг" в Иране, а именно дороги Решт - Астара. Общая стоимость составляет 1,6 миллиарда евро: 1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны.
МТК "Север - Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 22.00 мск.
 
БизнесРОССИЯИРАНАЗЕРБАЙДЖАНТУРЦИЯСНГМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала