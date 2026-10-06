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Участок железной дороги Астара-Решт достроят в ближайшие годы

Участок железной дороги Астара-Решт достроят в ближайшие годы - 06.10.2026, ПРАЙМ

Участок железной дороги Астара-Решт достроят в ближайшие годы

Участок железной дороги Астара-Решт для международного транспортного коридора "Север-Юг" будет достроен в ближайшие годы, заявил в интервью РИА Новости директор | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T20:20+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Участок железной дороги Астара-Решт для международного транспортного коридора "Север-Юг" будет достроен в ближайшие годы, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин. "Продолжается активное развитие маршрута Россия-Азербайджан-Иран как элемента коридора Север-Юг, в рамках которого в ближайшие годы будет достроена перемычка Астара-Решт", - сказал Калугин, комментируя развитие транспортного каркаса на Южном Кавказе. Дипломат подчеркнул, что Азербайджан активно развивает железнодорожные коммуникации в Нахичевани, которую планируется превратить в узел трех направлений: к основной территории Азербайджана через Сюникскую область Армении, к Турции через линию Садарак-Дилуджу и к Ирану через соединение в Джульфе. В целом, по словам директора департамента, сложился транспортный каркас региона Южного Кавказа. "Его формируют основные направления существующих и возможных в будущем грузопотоков. В направлении Север-Юг это путь между Россией и Ираном с выходом на Индию, а также к странам Ближнего Востока. В направлении Восток-Запад это в первую очередь поставки ресурсов из Центральной Азии в Европу и Турцию. Потенциально также делается расчет на увеличение встречных поставок между Китаем и Европой через "Срединный коридор", - отметил Калугин. Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора "Север - Юг" в Иране, а именно дороги Решт - Астара. Общая стоимость составляет 1,6 миллиарда евро: 1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны. МТК "Север - Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 22.00 мск.

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