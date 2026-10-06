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Москвич потребовал вернуть за билеты на концерт Уэста вдвое больше
Москвич потребовал вернуть за билеты на концерт Уэста вдвое больше - 06.10.2026, ПРАЙМ
Москвич потребовал вернуть за билеты на концерт Уэста вдвое больше
Суд в Москве зарегистрировал заявление о взыскании около 160 тысяч рублей к организатору концерта рэпера Канье Уэста в Петербурге, сообщили РИА Новости в... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T18:19+0300
2026-10-06T18:19+0300
2026-10-06T18:19+0300
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Суд в Москве зарегистрировал заявление о взыскании около 160 тысяч рублей к организатору концерта рэпера Канье Уэста в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. По данным суда, истец заплатил за два билета на концерт Уэста 80 тысяч рублей, а также оплатил сервисный сбор в размере 8 тысяч рублей. Также он купил билеты до Санкт-Петербурга, где планировалось шоу, за 32 682 рубля и забронировал проживание в гостинице за 29 754 рубля. "Истец просит взыскать с ООО "Сэй Эдженси" фактически понесенные расходы, а также 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, штраф в размере 50% от присужденной суммы, 35 тысяч рублей за услуги юриста и 2397 рублей за почтовые расходы. Общая сумма исковых требований составляет 159 898 рублей", - сказала собеседница агентства. Мировой судья 332-го судебного участка Бабушкинского района Москвы 6 октября проведет беседу по иску. В середине августа концертное агентство Say Agency сообщало РИА Новости, что Уэст даст два концерта на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, однако площадка заявила, что не заключала договоров об аренде стадиона. Губернатор Петербурга Александр Беглов 25 сентября сообщил, что не получал обращений по поводу концерта и не знает, состоится ли шоу. Журналист Дмитрий Киселев сообщил, что концерта в Петербурге не будет. На прошлой неделе Say Agency сообщило, что концерты Канье Уэста в Петербурге не состоятся.
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Москвич потребовал вернуть за билеты на концерт Уэста вдвое больше
Купивший 2 билета на концерт Уэста за 80 тысяч рублей москвич требует в суде вдвое больше
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Суд в Москве зарегистрировал заявление о взыскании около 160 тысяч рублей к организатору концерта рэпера Канье Уэста в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
По данным суда, истец заплатил за два билета на концерт Уэста 80 тысяч рублей, а также оплатил сервисный сбор в размере 8 тысяч рублей. Также он купил билеты до Санкт-Петербурга, где планировалось шоу, за 32 682 рубля и забронировал проживание в гостинице за 29 754 рубля.
"Истец просит взыскать с ООО "Сэй Эдженси" фактически понесенные расходы, а также 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, штраф в размере 50% от присужденной суммы, 35 тысяч рублей за услуги юриста и 2397 рублей за почтовые расходы. Общая сумма исковых требований составляет 159 898 рублей", - сказала собеседница агентства.
Мировой судья 332-го судебного участка Бабушкинского района Москвы 6 октября проведет беседу по иску.
В середине августа концертное агентство Say Agency сообщало РИА Новости, что Уэст даст два концерта на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, однако площадка заявила, что не заключала договоров об аренде стадиона. Губернатор Петербурга Александр Беглов 25 сентября сообщил, что не получал обращений по поводу концерта и не знает, состоится ли шоу. Журналист Дмитрий Киселев сообщил, что концерта в Петербурге не будет.
На прошлой неделе Say Agency сообщило, что концерты Канье Уэста в Петербурге не состоятся.