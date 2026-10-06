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Украина выделит в 2027 году на здравоохранение около 4% от бюджета

Украина выделит в 2027 году на здравоохранение около 4% от бюджета - 06.10.2026, ПРАЙМ

Украина выделит в 2027 году на здравоохранение около 4% от бюджета

Украина выделит в следующем году на здравоохранения около 4% от общих бюджетных расходов, тогда как на нужды ВСУ планируется выделить 67,2%, следует из данных... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T02:56+0300

2026-10-06T02:56+0300

2026-10-06T02:56+0300

финансы

общество

украина

киев

запад

сергей марченко

всу

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Украина выделит в следующем году на здравоохранения около 4% от общих бюджетных расходов, тогда как на нужды ВСУ планируется выделить 67,2%, следует из данных украинского минфина, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Расходы сферы охраны здоровья… 292,5 миллиарда гривен (6,4 миллиарда долларов - ред.)", - в говорится в документе министерства финансов Украины, касающемся бюджета страны на 2027 год. Расходы украинского бюджета, по информации ведомства, в следующем году в общей сложности составят 161,2 миллиарда долларов. Из них 108,3 миллиарда долларов, или 67,2%, Киев направит на финансирование ВСУ. Это почти в 16,9 раза больше, чем расходы страны на сферу охраны здоровья. Таким образом, бюджетные расходы Украины на медицину в следующем году составят лишь 4% от всех расходов. Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил 10 сентября, что на Украине могут начаться задержки социальных выплат из-за дефицита бюджета. По оценке министерства финансов Украины, государственный долг страны к концу этого года достигнет 10146 миллиарда гривен, или 226 миллиарда долларов. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.

украина

киев

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финансы, общество , украина, киев, запад, сергей марченко, всу