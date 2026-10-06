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Украина в августе сократила добычу металлических руд на 51,4%

Украина в августе сократила добычу металлических руд на 51,4% - 06.10.2026, ПРАЙМ

Украина в августе сократила добычу металлических руд на 51,4%

Добыча металлических руд на Украине в августе 2026 года сократилась на 51,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, свидетельствуют данные... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T07:44+0300

2026-10-06T07:44+0300

2026-10-06T07:44+0300

промышленность

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Добыча металлических руд на Украине в августе 2026 года сократилась на 51,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, свидетельствуют данные государственной службы статистики страны, которые изучило РИА Новости. По информации украинского госстата, добыча металлических руд в стране составила 48,6% от уровня августа 2025 года. "Индекс промышленной продукции… к соответствующему месяцу прошлого года… добыча металлических руд… процент… 2026 месяц 08… 48,6", - говорится в банке данных государственной службы статистики Украины. Таким образом, в годовом выражении добыча металлических руд сократилась более чем вдвое - на 51,4%. Согласно данным национального банка страны, которые ранее изучило РИА Новости, экспорт Украины черных и цветных металлов и продукции из них в августе снизился на 48,1% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель на прошлой неделе заявила, что Украина в сентябре впервые за 100 лет целую неделю не производила сталь из-за того, что крупные металлургические заводы простаивают. Позднее информацию о полной остановке производства стали подтвердило агентство Рейтер со ссылкой на Федерацию металлургов Украины. Глава офиса исполнительного директора украинской сталелитейной компании "Метинвест" Александр Водовиз заявил в конце сентября Financial Times, что Украина осталась без сталелитейной промышленности. Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что металлургическая промышленность Украины разрушена вследствие ответных ударов России.

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промышленность, украина, владимир зеленский, владимир путин, financial times, валдай