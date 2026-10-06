Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина в августе сократила добычу металлических руд на 51,4% - 06.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261006/ukraina-873968542.html
Украина в августе сократила добычу металлических руд на 51,4%
Украина в августе сократила добычу металлических руд на 51,4% - 06.10.2026, ПРАЙМ
Украина в августе сократила добычу металлических руд на 51,4%
Добыча металлических руд на Украине в августе 2026 года сократилась на 51,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, свидетельствуют данные... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T07:44+0300
2026-10-06T07:44+0300
промышленность
украина
владимир зеленский
владимир путин
financial times
валдай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873968542.jpg?1791261884
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Добыча металлических руд на Украине в августе 2026 года сократилась на 51,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, свидетельствуют данные государственной службы статистики страны, которые изучило РИА Новости. По информации украинского госстата, добыча металлических руд в стране составила 48,6% от уровня августа 2025 года. "Индекс промышленной продукции… к соответствующему месяцу прошлого года… добыча металлических руд… процент… 2026 месяц 08… 48,6", - говорится в банке данных государственной службы статистики Украины. Таким образом, в годовом выражении добыча металлических руд сократилась более чем вдвое - на 51,4%. Согласно данным национального банка страны, которые ранее изучило РИА Новости, экспорт Украины черных и цветных металлов и продукции из них в августе снизился на 48,1% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель на прошлой неделе заявила, что Украина в сентябре впервые за 100 лет целую неделю не производила сталь из-за того, что крупные металлургические заводы простаивают. Позднее информацию о полной остановке производства стали подтвердило агентство Рейтер со ссылкой на Федерацию металлургов Украины. Глава офиса исполнительного директора украинской сталелитейной компании "Метинвест" Александр Водовиз заявил в конце сентября Financial Times, что Украина осталась без сталелитейной промышленности. Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что металлургическая промышленность Украины разрушена вследствие ответных ударов России.
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, украина, владимир зеленский, владимир путин, financial times, валдай
Промышленность, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Financial Times, Валдай
07:44 06.10.2026
 
Украина в августе сократила добычу металлических руд на 51,4%

Госстат Украины: добыча металлических руд в августе сократилась на 51,4%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Добыча металлических руд на Украине в августе 2026 года сократилась на 51,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, свидетельствуют данные государственной службы статистики страны, которые изучило РИА Новости.
По информации украинского госстата, добыча металлических руд в стране составила 48,6% от уровня августа 2025 года.
"Индекс промышленной продукции… к соответствующему месяцу прошлого года… добыча металлических руд… процент… 2026 месяц 08… 48,6", - говорится в банке данных государственной службы статистики Украины.
Таким образом, в годовом выражении добыча металлических руд сократилась более чем вдвое - на 51,4%.
Согласно данным национального банка страны, которые ранее изучило РИА Новости, экспорт Украины черных и цветных металлов и продукции из них в августе снизился на 48,1% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель на прошлой неделе заявила, что Украина в сентябре впервые за 100 лет целую неделю не производила сталь из-за того, что крупные металлургические заводы простаивают. Позднее информацию о полной остановке производства стали подтвердило агентство Рейтер со ссылкой на Федерацию металлургов Украины.
Глава офиса исполнительного директора украинской сталелитейной компании "Метинвест" Александр Водовиз заявил в конце сентября Financial Times, что Украина осталась без сталелитейной промышленности.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что металлургическая промышленность Украины разрушена вследствие ответных ударов России.
 
ПромышленностьУКРАИНАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинFinancial TimesВалдай
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала