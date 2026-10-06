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Российские удары поставили экономику Украины на колени, пишет Reuters

Российские удары поставили экономику Украины на колени, пишет Reuters - 06.10.2026, ПРАЙМ

Российские удары поставили экономику Украины на колени, пишет Reuters

Российские удары разрушили украинскую промышленность и лишили Киев налоговых поступлений, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью Reuters. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T12:59+0300

2026-10-06T12:59+0300

2026-10-06T12:59+0300

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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Российские удары разрушили украинскую промышленность и лишили Киев налоговых поступлений, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью Reuters."Ситуация в Кривом Роге на самом деле хуже, чем где бы то ни было, за исключением линии фронта. <...> Речь идет о выживании. Сейчас нам просто нужно выжить", — заявил мэр города Александр Вилкул.Издание подчеркивает, что в прошлом месяце крупнейший работодатель Кривого Рога — горно-металлургический комплекс ArcelorMittal — приостановил работу после серии российских ударов баллистическими ракетами."Российские авиаудары остановили работу огромного сталелитейного завода и городских шахт, поставив местную экономику на колени", — отмечает автор публикации, добавляя, что с аналогичными проблемами столкнулась вся Украина.Кроме того, удары разрушили заводы и склады по всей Украине, повредили порты и железные дороги, а также нарушили регулярную работу магазинов и предприятий, замедлив рост экономики и лишив казну налоговых поступлений, добавляется в материале. При этом сильнее всего пострадал сельскохозяйственный сектор.Издание подчеркивает, что для покрытия дефицита этого года, Украине нужно 56 миллиардов долларов. Однако ускорение европейских выплат обострит бюджетное давление в следующем году.Глава бюджетного комитета парламента Роксолана Подлесная заявила, что за первые девять месяцев 2026 года украинский бюджет недополучил более 49,5 миллиарда гривен (около 1,1 миллиарда долларов) налоговых поступлений из-за российских атак, которые не только нанесли ущерб имуществу и уничтожили товары, но и нарушили логистику, вынуждая предприятия и магазины закрываться на несколько часов."По оценкам правительства, к концу года совокупные потери могут вырасти до 70 миллиардов гривен (примерно 1,6 миллиарда долларов — прим. ред.)", — уточняет издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, украина, мировая экономика, бюджет