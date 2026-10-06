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На Украине сократят более четырех тысяч должностей в органах власти
На Украине сократят более четырех тысяч должностей в органах власти - 06.10.2026, ПРАЙМ
На Украине сократят более четырех тысяч должностей в органах власти
Более 4 тысяч должностей будет сокращено в центральных органах исполнительной власти на Украине на фоне дефицита бюджета, сообщил премьер страны Сергей... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T17:58+0300
2026-10-06T17:58+0300
2026-10-06T17:58+0300
украина
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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Более 4 тысяч должностей будет сокращено в центральных органах исполнительной власти на Украине на фоне дефицита бюджета, сообщил премьер страны Сергей Корецкий. Корецкий 28 сентября заявил, что Украина вновь пересмотрела траты из госбюджета и отказалась от части расходов на фоне острой нехватки денежных средств. Ранее он заявлял, что ситуация с бюджетом Украины близится к критической отметке, необходимо в кратчайшие сроки проголосовать за нужные для международного финансирования поправки в законодательство. "В рамках оптимизации и повышения эффективности государственного аппарата в центральных органах исполнительной власти планируется на первом этапе сокращения более 4 тысяч вакантных должностей", - написал Корецкий в своем Telegram-канале. По его словам, количество заместителей министров будет сокращено примерно на 20%, а заместителей руководителей других центральных органов исполнительной власти — почти на 18%. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
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украина
На Украине сократят более четырех тысяч должностей в органах власти
Корецкий: на Украине на фоне дефицита бюджета сократят более 4 тысяч должностей во власти
МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Более 4 тысяч должностей будет сокращено в центральных органах исполнительной власти на Украине на фоне дефицита бюджета, сообщил премьер страны Сергей Корецкий.
Корецкий 28 сентября заявил, что Украина вновь пересмотрела траты из госбюджета и отказалась от части расходов на фоне острой нехватки денежных средств. Ранее он заявлял, что ситуация с бюджетом Украины близится к критической отметке, необходимо в кратчайшие сроки проголосовать за нужные для международного финансирования поправки в законодательство.
"В рамках оптимизации и повышения эффективности государственного аппарата в центральных органах исполнительной власти планируется на первом этапе сокращения более 4 тысяч вакантных должностей", - написал Корецкий в своем Telegram-канале.
По его словам, количество заместителей министров будет сокращено примерно на 20%, а заместителей руководителей других центральных органов исполнительной власти — почти на 18%.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).