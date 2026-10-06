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Урал и Сибирь перспективны для размещения ЦОДов, заявили в Минэнерго - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Урал и Сибирь перспективны для размещения ЦОДов, заявили в Минэнерго
Урал и Сибирь перспективны для размещения ЦОДов, заявили в Минэнерго - 06.10.2026, ПРАЙМ
Урал и Сибирь перспективны для размещения ЦОДов, заявили в Минэнерго
Урал и Сибирь перспективны для размещения центров обработки данных (ЦОДов), поскольку там есть крупные объекты генерации, в том числе гидро- и атомной, заявили... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T15:59+0300
2026-10-06T15:59+0300
россия
михаил мишустин
цод
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Урал и Сибирь перспективны для размещения центров обработки данных (ЦОДов), поскольку там есть крупные объекты генерации, в том числе гидро- и атомной, заявили РИА Новости в Минэнерго России. Приоритетными местами для размещения центров обработки данных в России будут территории с профицитом электроэнергии, наличием АЭС или ГЭС, заявил ранее во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В числе перспективных направлений - регионы Сибири и Урала, где есть крупные объекты генерации, в том числе гидро- и атомной, а также другие территории с необходимым энергетическим потенциалом", - ответили в министерстве на вопрос, о каких районах размещения ЦОДов может идти речь. При этом размещение таких центров должно рассматриваться комплексно - с учетом не только наличия свободной энергетической мощности, но и состояния электросетевой инфраструктуры, перспектив развития генерации, климатических условий и характеристик конкретного инвестпроекта, отметило Минэнерго. Для крупных энергоемких ЦОДов также может рассматриваться создание собственной генерации, добавили в министерстве. "Такой подход позволит синхронизировать развитие цифровой инфраструктуры с возможностями энергосистемы и избежать чрезмерной концентрации новых объектов в уже загруженных энергорайонах", - заключили там.
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россия, михаил мишустин, цод
РОССИЯ, Михаил Мишустин, ЦОД
15:59 06.10.2026
 
Урал и Сибирь перспективны для размещения ЦОДов, заявили в Минэнерго

Минэнерго: Урал и Сибирь перспективны для размещения центров обработки данных

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Урал и Сибирь перспективны для размещения центров обработки данных (ЦОДов), поскольку там есть крупные объекты генерации, в том числе гидро- и атомной, заявили РИА Новости в Минэнерго России.
Приоритетными местами для размещения центров обработки данных в России будут территории с профицитом электроэнергии, наличием АЭС или ГЭС, заявил ранее во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В числе перспективных направлений - регионы Сибири и Урала, где есть крупные объекты генерации, в том числе гидро- и атомной, а также другие территории с необходимым энергетическим потенциалом", - ответили в министерстве на вопрос, о каких районах размещения ЦОДов может идти речь.
При этом размещение таких центров должно рассматриваться комплексно - с учетом не только наличия свободной энергетической мощности, но и состояния электросетевой инфраструктуры, перспектив развития генерации, климатических условий и характеристик конкретного инвестпроекта, отметило Минэнерго.
Для крупных энергоемких ЦОДов также может рассматриваться создание собственной генерации, добавили в министерстве.
"Такой подход позволит синхронизировать развитие цифровой инфраструктуры с возможностями энергосистемы и избежать чрезмерной концентрации новых объектов в уже загруженных энергорайонах", - заключили там.
 
РОССИЯМихаил МишустинЦОД
 
 
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