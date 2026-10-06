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Товарооборот России с партнерами по СНГ в 2025 году превысил $110 млрд
Товарооборот России с партнерами по СНГ в 2025 году превысил $110 млрд - 06.10.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России с партнерами по СНГ в 2025 году превысил $110 млрд
Товарооборот России с партнерами по СНГ в 2025 году превысил 110 миллиардов долларов, а за первое полугодие текущего года прибавил еще 12%, сообщил помощник... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T19:05+0300
2026-10-06T19:05+0300
2026-10-06T19:05+0300
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снг
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Товарооборот России с партнерами по СНГ в 2025 году превысил 110 миллиардов долларов, а за первое полугодие текущего года прибавил еще 12%, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Президент РФ Владимир Путин 8-9 октября посетит Туркмению для участия в саммите СНГ. "В 2025 году товарооборот России с партнерами по СНГ превысил 110 миллиардов долларов, а на первую половину 2026 года прибавил еще 12%", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии визита Путина в Туркмению.
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россия, мировая экономика, туркмения, юрий ушаков, владимир путин, снг
РОССИЯ, Мировая экономика, ТУРКМЕНИЯ, Юрий Ушаков, Владимир Путин, СНГ
Товарооборот России с партнерами по СНГ в 2025 году превысил $110 млрд
Ушаков: товарооборот России с СНГ в 2025 году превысил 110 миллиардов долларов