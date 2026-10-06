Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Товарооборот России с партнерами по СНГ в 2025 году превысил $110 млрд - 06.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261006/ushakov-874003245.html
Товарооборот России с партнерами по СНГ в 2025 году превысил $110 млрд
Товарооборот России с партнерами по СНГ в 2025 году превысил $110 млрд - 06.10.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России с партнерами по СНГ в 2025 году превысил $110 млрд
Товарооборот России с партнерами по СНГ в 2025 году превысил 110 миллиардов долларов, а за первое полугодие текущего года прибавил еще 12%, сообщил помощник... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T19:05+0300
2026-10-06T19:05+0300
россия
мировая экономика
туркмения
юрий ушаков
владимир путин
снг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874003245.jpg?1791302741
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Товарооборот России с партнерами по СНГ в 2025 году превысил 110 миллиардов долларов, а за первое полугодие текущего года прибавил еще 12%, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Президент РФ Владимир Путин 8-9 октября посетит Туркмению для участия в саммите СНГ. "В 2025 году товарооборот России с партнерами по СНГ превысил 110 миллиардов долларов, а на первую половину 2026 года прибавил еще 12%", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии визита Путина в Туркмению.
туркмения
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, туркмения, юрий ушаков, владимир путин, снг
РОССИЯ, Мировая экономика, ТУРКМЕНИЯ, Юрий Ушаков, Владимир Путин, СНГ
19:05 06.10.2026
 
Товарооборот России с партнерами по СНГ в 2025 году превысил $110 млрд

Ушаков: товарооборот России с СНГ в 2025 году превысил 110 миллиардов долларов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Товарооборот России с партнерами по СНГ в 2025 году превысил 110 миллиардов долларов, а за первое полугодие текущего года прибавил еще 12%, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин 8-9 октября посетит Туркмению для участия в саммите СНГ.
"В 2025 году товарооборот России с партнерами по СНГ превысил 110 миллиардов долларов, а на первую половину 2026 года прибавил еще 12%", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии визита Путина в Туркмению.
 
РОССИЯМировая экономикаТУРКМЕНИЯЮрий УшаковВладимир ПутинСНГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала