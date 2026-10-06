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ЦБ установил официальный курс валют на среду
ЦБ установил официальный курс валют на среду - 06.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ установил официальный курс валют на среду
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 14,93 копейки - до 12,7984 рубля, доллара - на 78,07 копейки, до 85,7116 рубля, евро - на... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T18:05+0300
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 14,93 копейки - до 12,7984 рубля, доллара - на 78,07 копейки, до 85,7116 рубля, евро - на 69,64 копейки, до 96,0313 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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ЦБ установил официальный курс валют на среду
ЦБ: официальный курс юаня на среду — 12,8 рубля, доллара — 85,71 рубля, евро — 96,03 рубля
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 14,93 копейки - до 12,7984 рубля, доллара - на 78,07 копейки, до 85,7116 рубля, евро - на 69,64 копейки, до 96,0313 рубля, следует из данных Банка России.
Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.