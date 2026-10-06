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ЦБ установил официальный курс валют на среду

ЦБ установил официальный курс валют на среду - 06.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ установил официальный курс валют на среду

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 14,93 копейки - до 12,7984 рубля, доллара - на 78,07 копейки, до 85,7116 рубля, евро - на... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T18:05+0300

2026-10-06T18:05+0300

2026-10-06T18:05+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 14,93 копейки - до 12,7984 рубля, доллара - на 78,07 копейки, до 85,7116 рубля, евро - на 69,64 копейки, до 96,0313 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

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2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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