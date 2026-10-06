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Венгрия и Хорватия договорились о разработке газового месторождения
Венгрия и Хорватия договорились о разработке газового месторождения - 06.10.2026, ПРАЙМ
Венгрия и Хорватия договорились о разработке газового месторождения
Венгрия и Хорватия договорились о разработке газового месторождения на границе между двумя странами, заявила глава венгерского МИД Анита Орбан на фоне заявлений | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T19:47+0300
2026-10-06T19:47+0300
2026-10-06T19:47+0300
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БУДАПЕШТ, 6 окт - ПРАЙМ. Венгрия и Хорватия договорились о разработке газового месторождения на границе между двумя странами, заявила глава венгерского МИД Анита Орбан на фоне заявлений венгерских властей о возможном отказе от российского газа с октября 2027 года.
Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань в сентябре заявил, что страна готова с октября 2027 года отказаться от закупок российского газа, если этого потребует Еврокомиссия, утверждая, что Венгрия найдет альтернативы.
"Мы договорились о запуске совместного проекта "Залата-Дравица" по разведке и добыче природного газа, который может стать первой историей успеха новой главы венгерско-хорватского энергетического сотрудничества", - написала Орбан в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Орбан и Капитань во вторник провели переговоры с главой МИД Хорватии Горданом Грличем Радманом и министром экономики Анте Шушняром.
Орбан сообщила, что речь шла также об увеличении пропускной способности венгерско-хорватского газового интерконнектора.
"Вместе с Иштваном Капитанем мы также подчеркнули, что для Венгрии важно развивать надежное и предсказуемое сотрудничество с Хорватией в сфере поставок нефти, поэтому мы поддерживаем продолжение диалога между MOL и JANAF по вопросу Адриатического нефтепровода", - добавила она.
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре 2025 года заявил в интервью РИА Новости, что РФ не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей, если венгерская сторона решит иначе, то она руководствуется не здравым смыслом.
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Газ, ВЕНГРИЯ, ХОРВАТИЯ, МИД, Facebook, MOL
Венгрия и Хорватия договорились о разработке газового месторождения
Орбан: Венгрия и Хорватия договорились о разработке газового месторождения на границе
БУДАПЕШТ, 6 окт - ПРАЙМ. Венгрия и Хорватия договорились о разработке газового месторождения на границе между двумя странами, заявила глава венгерского МИД Анита Орбан на фоне заявлений венгерских властей о возможном отказе от российского газа с октября 2027 года.
Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань в сентябре заявил, что страна готова с октября 2027 года отказаться от закупок российского газа, если этого потребует Еврокомиссия, утверждая, что Венгрия найдет альтернативы.
"Мы договорились о запуске совместного проекта "Залата-Дравица" по разведке и добыче природного газа, который может стать первой историей успеха новой главы венгерско-хорватского энергетического сотрудничества", - написала Орбан в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Орбан и Капитань во вторник провели переговоры с главой МИД Хорватии Горданом Грличем Радманом и министром экономики Анте Шушняром.
Орбан сообщила, что речь шла также об увеличении пропускной способности венгерско-хорватского газового интерконнектора.
"Вместе с Иштваном Капитанем мы также подчеркнули, что для Венгрии важно развивать надежное и предсказуемое сотрудничество с Хорватией в сфере поставок нефти, поэтому мы поддерживаем продолжение диалога между MOL и JANAF по вопросу Адриатического нефтепровода", - добавила она.
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре 2025 года заявил в интервью РИА Новости, что РФ не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей, если венгерская сторона решит иначе, то она руководствуется не здравым смыслом.