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Производитель вакцины "Мультикан" заявил о содействии следственным органам - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Производитель вакцины "Мультикан" заявил о содействии следственным органам
Производитель вакцины "Мультикан" заявил о содействии следственным органам - 06.10.2026, ПРАЙМ
Производитель вакцины "Мультикан" заявил о содействии следственным органам
Представитель компании "Ветбиохим", которая производит вакцину для животных "Мультикан", сообщил РИА Новости, что им известно о возбуждении уголовного дела и... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T14:43+0300
2026-10-06T14:44+0300
общество
бизнес
здоровье
сергей данкверт
россельхознадзор
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Представитель компании "Ветбиохим", которая производит вакцину для животных "Мультикан", сообщил РИА Новости, что им известно о возбуждении уголовного дела и они оказывают содействие следственным органам. Во вторник в столичной прокуратуре сообщили РИА Новости, что было возбуждено уголовное дело из-за использования подложного паспорта качества на одну из серий вакцины "Мультикан-8" для животных. "Компании "Ветбиохим" известно о возбуждении уголовного дела. Мы не уходим от ответственности и не закрываемся от общественности и следствия. "Ветбиохим" заинтересован в полном и всестороннем расследовании ситуации и выяснении всех причин произошедшего. Поэтому мы оказываем следственным органам все необходимое содействие, предоставляем запрашиваемые документы, даем соответствующие пояснения", - рассказали в компании. В "Ветбиохиме" добавили, что на данный момент расследование находится на начальном этапе, окончательные выводы будут сделаны по итогам следствия. "Мы сможем дать более развернутый комментарий после тщательного ознакомления с материалами дела", - отметили в "Ветбиохиме". Сообщения о нежелательных побочных реакциях у животных после вакцинации "Мультиканом-8" начали появляться в середине августа. В конце лета глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что предварительные данные говорят о возможных допущенных нарушениях технологии при производстве вакцины. В сентябре Россельхознадзор выявил в 20-й серии вакцины "Мультикан-8", из-за которой гибли собаки, смертельный для этих животных вирус болезни Ауески.
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общество , бизнес, здоровье, сергей данкверт, россельхознадзор
Общество , Бизнес, Здоровье, Сергей Данкверт, Россельхознадзор
14:43 06.10.2026 (обновлено: 14:44 06.10.2026)
 
Производитель вакцины "Мультикан" заявил о содействии следственным органам

Производитель вакцины "Мультикан" компания "Ветбиохим" заявила о содействии следствию

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Представитель компании "Ветбиохим", которая производит вакцину для животных "Мультикан", сообщил РИА Новости, что им известно о возбуждении уголовного дела и они оказывают содействие следственным органам.
Во вторник в столичной прокуратуре сообщили РИА Новости, что было возбуждено уголовное дело из-за использования подложного паспорта качества на одну из серий вакцины "Мультикан-8" для животных.
"Компании "Ветбиохим" известно о возбуждении уголовного дела. Мы не уходим от ответственности и не закрываемся от общественности и следствия. "Ветбиохим" заинтересован в полном и всестороннем расследовании ситуации и выяснении всех причин произошедшего. Поэтому мы оказываем следственным органам все необходимое содействие, предоставляем запрашиваемые документы, даем соответствующие пояснения", - рассказали в компании.
В "Ветбиохиме" добавили, что на данный момент расследование находится на начальном этапе, окончательные выводы будут сделаны по итогам следствия.
"Мы сможем дать более развернутый комментарий после тщательного ознакомления с материалами дела", - отметили в "Ветбиохиме".
Сообщения о нежелательных побочных реакциях у животных после вакцинации "Мультиканом-8" начали появляться в середине августа. В конце лета глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что предварительные данные говорят о возможных допущенных нарушениях технологии при производстве вакцины. В сентябре Россельхознадзор выявил в 20-й серии вакцины "Мультикан-8", из-за которой гибли собаки, смертельный для этих животных вирус болезни Ауески.
 
ОбществоБизнесЗдоровьеСергей ДанквертРоссельхознадзор
 
 
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