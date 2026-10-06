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Гендиректор VK оценил перспективы развития развлекательных платформ - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Гендиректор VK оценил перспективы развития развлекательных платформ
Гендиректор VK оценил перспективы развития развлекательных платформ - 06.10.2026, ПРАЙМ
Гендиректор VK оценил перспективы развития развлекательных платформ
Среди перспектив развития цифровых платформ выделяется гиперперсонализация, сгенерированный контент, обучение и развитие, следует из презентации гендиректора... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T15:47+0300
2026-10-06T15:52+0300
технологии
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Среди перспектив развития цифровых платформ выделяется гиперперсонализация, сгенерированный контент, обучение и развитие, следует из презентации гендиректора холдинга VK Владимира Кириенко. "Перспективы. Развлекательные платформы и онлайн-обучение: гиперсонализация, сгенерированный контент, обучение и развитие", - говорится в презентации VK, представленной на форуме "Цифровые решения". Как отметил Кириенко, развитие ИИ, адаптация и накопление знаний по поводу интересов пользователей приводит к тому, что уже в ближайшее время появится персональная лента. "Она будет адаптирована не только под социодемографический принцип нашего интереса, но в целом прослеживать нашу динамику развития интересов", - добавил он. Кроме того, гендиректор холдинга уточнил, что сегодня ИИ является основным фактором развития направлений. По его словам, важным фактором обучения и адаптации к ИИ будет создание персональной траектории личного развития. "Мы часто говорим о том, что даже в наше время мы поменяли и попробовали десятки разных специализаций от базового образования, которое получали в высшем учебном заведении, переходя уже к цифровым наукам. Мы абсолютно убеждены, что в будущем наши дети и будущие поколения будут пробовать адаптироваться гораздо чаще", - прокомментировал он. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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192
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технологии
Технологии
15:47 06.10.2026 (обновлено: 15:52 06.10.2026)
 
Гендиректор VK оценил перспективы развития развлекательных платформ

Кириенко выделил гиперперсонализацию среди перспектив развития цифровых платформ

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Среди перспектив развития цифровых платформ выделяется гиперперсонализация, сгенерированный контент, обучение и развитие, следует из презентации гендиректора холдинга VK Владимира Кириенко.
"Перспективы. Развлекательные платформы и онлайн-обучение: гиперсонализация, сгенерированный контент, обучение и развитие", - говорится в презентации VK, представленной на форуме "Цифровые решения".
Как отметил Кириенко, развитие ИИ, адаптация и накопление знаний по поводу интересов пользователей приводит к тому, что уже в ближайшее время появится персональная лента. "Она будет адаптирована не только под социодемографический принцип нашего интереса, но в целом прослеживать нашу динамику развития интересов", - добавил он.
Кроме того, гендиректор холдинга уточнил, что сегодня ИИ является основным фактором развития направлений. По его словам, важным фактором обучения и адаптации к ИИ будет создание персональной траектории личного развития.
"Мы часто говорим о том, что даже в наше время мы поменяли и попробовали десятки разных специализаций от базового образования, которое получали в высшем учебном заведении, переходя уже к цифровым наукам. Мы абсолютно убеждены, что в будущем наши дети и будущие поколения будут пробовать адаптироваться гораздо чаще", - прокомментировал он.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
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