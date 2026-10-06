https://1prime.ru/20261006/vladivostok-873968305.html
Работников ресторана во Владивостоке отстранили после скандального видео
Работников ресторана во Владивостоке отстранили после скандального видео - 06.10.2026, ПРАЙМ
Работников ресторана во Владивостоке отстранили после скандального видео
Работников ресторана "Бургер Кинг" во Владивостоке отстранили после скандального видео с нарушениями на кухне, сообщил РИА Новости представитель управления... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T06:44+0300
2026-10-06T06:44+0300
2026-10-06T06:44+0300
бизнес
общество
владивосток
приморский край
burger king
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873968305.jpg?1791258277
ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – ПРАЙМ. Работников ресторана "Бургер Кинг" во Владивостоке отстранили после скандального видео с нарушениями на кухне, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.
Накануне в соцсетях были опубликованы видео с кухни ресторана "Бургер Кинг" в центре Владивостока, где один из сотрудников берет со стола лежащее рядом с бургерами средство контрацепции и демонстрирует его. На другом видео на кухне работник пинает футбольный мяч. "Бургер Кинг Россия" сообщила, что остановила работу двух ресторанов франчайзи во Владивостоке после этих видео и прекращает дальнейшее сотрудничество. В управлении Роспотребнадзора РИА Новости сообщали, что ресторану направлен запрос о предоставлении пояснений по указанным фактам.
"Местный представитель, к которому был направлен запрос, сообщил, что по факту неподобающего поведения на рабочем месте за нарушение правил сотрудники отстранены. Решением держателя марки "Бургер Кинг" оба ресторана во Владивостоке закрыты", - сообщил собеседник.
владивосток
приморский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , владивосток, приморский край, burger king, роспотребнадзор
Бизнес, Общество , Владивосток, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Burger King, Роспотребнадзор
Работников ресторана во Владивостоке отстранили после скандального видео
Работников ресторана "Бургер Кинг" во Владивостоке отстранили после скандального видео
ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – ПРАЙМ. Работников ресторана "Бургер Кинг" во Владивостоке отстранили после скандального видео с нарушениями на кухне, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.
Накануне в соцсетях были опубликованы видео с кухни ресторана "Бургер Кинг" в центре Владивостока, где один из сотрудников берет со стола лежащее рядом с бургерами средство контрацепции и демонстрирует его. На другом видео на кухне работник пинает футбольный мяч. "Бургер Кинг Россия" сообщила, что остановила работу двух ресторанов франчайзи во Владивостоке после этих видео и прекращает дальнейшее сотрудничество. В управлении Роспотребнадзора РИА Новости сообщали, что ресторану направлен запрос о предоставлении пояснений по указанным фактам.
"Местный представитель, к которому был направлен запрос, сообщил, что по факту неподобающего поведения на рабочем месте за нарушение правил сотрудники отстранены. Решением держателя марки "Бургер Кинг" оба ресторана во Владивостоке закрыты", - сообщил собеседник.