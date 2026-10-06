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Работников ресторана во Владивостоке отстранили после скандального видео

Работников ресторана во Владивостоке отстранили после скандального видео - 06.10.2026, ПРАЙМ

Работников ресторана во Владивостоке отстранили после скандального видео

Работников ресторана "Бургер Кинг" во Владивостоке отстранили после скандального видео с нарушениями на кухне, сообщил РИА Новости представитель управления... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T06:44+0300

2026-10-06T06:44+0300

2026-10-06T06:44+0300

бизнес

общество

владивосток

приморский край

burger king

роспотребнадзор

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ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – ПРАЙМ. Работников ресторана "Бургер Кинг" во Владивостоке отстранили после скандального видео с нарушениями на кухне, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. Накануне в соцсетях были опубликованы видео с кухни ресторана "Бургер Кинг" в центре Владивостока, где один из сотрудников берет со стола лежащее рядом с бургерами средство контрацепции и демонстрирует его. На другом видео на кухне работник пинает футбольный мяч. "Бургер Кинг Россия" сообщила, что остановила работу двух ресторанов франчайзи во Владивостоке после этих видео и прекращает дальнейшее сотрудничество. В управлении Роспотребнадзора РИА Новости сообщали, что ресторану направлен запрос о предоставлении пояснений по указанным фактам. "Местный представитель, к которому был направлен запрос, сообщил, что по факту неподобающего поведения на рабочем месте за нарушение правил сотрудники отстранены. Решением держателя марки "Бургер Кинг" оба ресторана во Владивостоке закрыты", - сообщил собеседник.

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приморский край

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бизнес, общество , владивосток, приморский край, burger king, роспотребнадзор