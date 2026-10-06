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Во Владивостоке более 17 тысяч человек остались без света

Во Владивостоке более 17 тысяч человек остались без света - 06.10.2026, ПРАЙМ

Во Владивостоке более 17 тысяч человек остались без света

Специалисты устраняют аварию на сетях, которая оставила без света свыше 17 тысяч жителей Владивостока, сообщает прокуратура региона. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T16:11+0300

2026-10-06T16:11+0300

2026-10-06T16:11+0300

общество

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 6 окт - ПРАЙМ. Специалисты устраняют аварию на сетях, которая оставила без света свыше 17 тысяч жителей Владивостока, сообщает прокуратура региона. "Из-за аварии на сетях без электричества остались более 17 тысяч жителей домов по улицам Кузнецова, Владикавказская, Воропаева, Нейбута... во Владивостоке. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства", - говорится в сообщении. Прокуратура оценит исполнение требований законодательства при содержании и обслуживании электросетей, соблюдение нормативного срока устранения аварии, добавили в надзорном ведомстве.

владивосток

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общество , владивосток