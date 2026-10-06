https://1prime.ru/20261006/vladivostok-873995905.html
Во Владивостоке более 17 тысяч человек остались без света
Во Владивостоке более 17 тысяч человек остались без света - 06.10.2026, ПРАЙМ
Во Владивостоке более 17 тысяч человек остались без света
Специалисты устраняют аварию на сетях, которая оставила без света свыше 17 тысяч жителей Владивостока, сообщает прокуратура региона. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T16:11+0300
2026-10-06T16:11+0300
2026-10-06T16:11+0300
общество
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873995905.jpg?1791292314
ВЛАДИВОСТОК, 6 окт - ПРАЙМ. Специалисты устраняют аварию на сетях, которая оставила без света свыше 17 тысяч жителей Владивостока, сообщает прокуратура региона.
"Из-за аварии на сетях без электричества остались более 17 тысяч жителей домов по улицам Кузнецова, Владикавказская, Воропаева, Нейбута... во Владивостоке. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства", - говорится в сообщении.
Прокуратура оценит исполнение требований законодательства при содержании и обслуживании электросетей, соблюдение нормативного срока устранения аварии, добавили в надзорном ведомстве.
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , владивосток
Во Владивостоке более 17 тысяч человек остались без света
Во Владивостоке более 17 тысяч жителей остались без света из-за аварии на сетях
ВЛАДИВОСТОК, 6 окт - ПРАЙМ. Специалисты устраняют аварию на сетях, которая оставила без света свыше 17 тысяч жителей Владивостока, сообщает прокуратура региона.
"Из-за аварии на сетях без электричества остались более 17 тысяч жителей домов по улицам Кузнецова, Владикавказская, Воропаева, Нейбута... во Владивостоке. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства", - говорится в сообщении.
Прокуратура оценит исполнение требований законодательства при содержании и обслуживании электросетей, соблюдение нормативного срока устранения аварии, добавили в надзорном ведомстве.