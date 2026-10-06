Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Владивостоке более 17 тысяч человек остались без света - 06.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261006/vladivostok-873995905.html
Во Владивостоке более 17 тысяч человек остались без света
Во Владивостоке более 17 тысяч человек остались без света - 06.10.2026, ПРАЙМ
Во Владивостоке более 17 тысяч человек остались без света
Специалисты устраняют аварию на сетях, которая оставила без света свыше 17 тысяч жителей Владивостока, сообщает прокуратура региона. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T16:11+0300
2026-10-06T16:11+0300
общество
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873995905.jpg?1791292314
ВЛАДИВОСТОК, 6 окт - ПРАЙМ. Специалисты устраняют аварию на сетях, которая оставила без света свыше 17 тысяч жителей Владивостока, сообщает прокуратура региона. "Из-за аварии на сетях без электричества остались более 17 тысяч жителей домов по улицам Кузнецова, Владикавказская, Воропаева, Нейбута... во Владивостоке. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства", - говорится в сообщении. Прокуратура оценит исполнение требований законодательства при содержании и обслуживании электросетей, соблюдение нормативного срока устранения аварии, добавили в надзорном ведомстве.
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , владивосток
Общество , Владивосток
16:11 06.10.2026
 
Во Владивостоке более 17 тысяч человек остались без света

Во Владивостоке более 17 тысяч жителей остались без света из-за аварии на сетях

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 6 окт - ПРАЙМ. Специалисты устраняют аварию на сетях, которая оставила без света свыше 17 тысяч жителей Владивостока, сообщает прокуратура региона.
"Из-за аварии на сетях без электричества остались более 17 тысяч жителей домов по улицам Кузнецова, Владикавказская, Воропаева, Нейбута... во Владивостоке. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства", - говорится в сообщении.
Прокуратура оценит исполнение требований законодательства при содержании и обслуживании электросетей, соблюдение нормативного срока устранения аварии, добавили в надзорном ведомстве.
 
ОбществоВладивосток
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала