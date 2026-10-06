https://1prime.ru/20261006/vlasti-873993472.html
Власти окажут помощь в создании производств аккумуляторов, заявил Путин
Власти окажут помощь в создании производств аккумуляторов, заявил Путин - 06.10.2026, ПРАЙМ
Власти окажут помощь в создании производств аккумуляторов, заявил Путин
Власти России будут оказывать помощь в создании производств аккумуляторов, в том числе в части преференций в налоговой сфере, заявил президент РФ Владимир... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T15:32+0300
2026-10-06T15:32+0300
2026-10-06T15:36+0300
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873993472.jpg?1791290168
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Власти России будут оказывать помощь в создании производств аккумуляторов, в том числе в части преференций в налоговой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в ходе открытия первого комплекса в кластере производства электрических батарей обратил внимание компаний на необходимость непрерывного совершенствования технологий в сфере накопления энергии. "Государство со своей стороны будет оказывать в этом всестороннюю помощь. Мы и оказываем эту помощь, потому что знаем, что в ходе этой работы предусмотрено большое, значимое для начала производства количество различных преференций, прежде всего, конечно, в налоговой сфере", - сказал Путин.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Власти окажут помощь в создании производств аккумуляторов, заявил Путин
Путин: власти России будут оказывать помощь в создании производств аккумуляторов
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Власти России будут оказывать помощь в создании производств аккумуляторов, в том числе в части преференций в налоговой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в ходе открытия первого комплекса в кластере производства электрических батарей обратил внимание компаний на необходимость непрерывного совершенствования технологий в сфере накопления энергии.
"Государство со своей стороны будет оказывать в этом всестороннюю помощь. Мы и оказываем эту помощь, потому что знаем, что в ходе этой работы предусмотрено большое, значимое для начала производства количество различных преференций, прежде всего, конечно, в налоговой сфере", - сказал Путин.