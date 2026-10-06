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Власти окажут помощь в создании производств аккумуляторов, заявил Путин

Власти окажут помощь в создании производств аккумуляторов, заявил Путин - 06.10.2026, ПРАЙМ

Власти окажут помощь в создании производств аккумуляторов, заявил Путин

Власти России будут оказывать помощь в создании производств аккумуляторов, в том числе в части преференций в налоговой сфере, заявил президент РФ Владимир... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T15:32+0300

2026-10-06T15:32+0300

2026-10-06T15:36+0300

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Власти России будут оказывать помощь в создании производств аккумуляторов, в том числе в части преференций в налоговой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в ходе открытия первого комплекса в кластере производства электрических батарей обратил внимание компаний на необходимость непрерывного совершенствования технологий в сфере накопления энергии. "Государство со своей стороны будет оказывать в этом всестороннюю помощь. Мы и оказываем эту помощь, потому что знаем, что в ходе этой работы предусмотрено большое, значимое для начала производства количество различных преференций, прежде всего, конечно, в налоговой сфере", - сказал Путин.

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россия, владимир путин