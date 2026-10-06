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Власти окажут помощь в создании производств аккумуляторов, заявил Путин - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Власти окажут помощь в создании производств аккумуляторов, заявил Путин
Власти окажут помощь в создании производств аккумуляторов, заявил Путин - 06.10.2026, ПРАЙМ
Власти окажут помощь в создании производств аккумуляторов, заявил Путин
Власти России будут оказывать помощь в создании производств аккумуляторов, в том числе в части преференций в налоговой сфере, заявил президент РФ Владимир... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T15:32+0300
2026-10-06T15:36+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Власти России будут оказывать помощь в создании производств аккумуляторов, в том числе в части преференций в налоговой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в ходе открытия первого комплекса в кластере производства электрических батарей обратил внимание компаний на необходимость непрерывного совершенствования технологий в сфере накопления энергии. "Государство со своей стороны будет оказывать в этом всестороннюю помощь. Мы и оказываем эту помощь, потому что знаем, что в ходе этой работы предусмотрено большое, значимое для начала производства количество различных преференций, прежде всего, конечно, в налоговой сфере", - сказал Путин.
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россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин
15:32 06.10.2026 (обновлено: 15:36 06.10.2026)
 
Власти окажут помощь в создании производств аккумуляторов, заявил Путин

Путин: власти России будут оказывать помощь в создании производств аккумуляторов

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Власти России будут оказывать помощь в создании производств аккумуляторов, в том числе в части преференций в налоговой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в ходе открытия первого комплекса в кластере производства электрических батарей обратил внимание компаний на необходимость непрерывного совершенствования технологий в сфере накопления энергии.
"Государство со своей стороны будет оказывать в этом всестороннюю помощь. Мы и оказываем эту помощь, потому что знаем, что в ходе этой работы предусмотрено большое, значимое для начала производства количество различных преференций, прежде всего, конечно, в налоговой сфере", - сказал Путин.
 
РОССИЯВладимир Путин
 
 
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