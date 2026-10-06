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Власти Сочи принимают меры для ликвидации горения на танкере

Власти Сочи принимают меры для ликвидации горения на танкере - 06.10.2026, ПРАЙМ

Власти Сочи принимают меры для ликвидации горения на танкере

Власти Сочи предпринимают необходимые меры для ликвидации горения, которое возникло после атаки безэкипажных катеров на танкер у побережья Черного моря, сообщил | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T23:09+0300

2026-10-06T23:09+0300

2026-10-06T23:09+0300

черное море

сочи

индия

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СОЧИ, 6 окт – ПРАЙМ. Власти Сочи предпринимают необходимые меры для ликвидации горения, которое возникло после атаки безэкипажных катеров на танкер у побережья Черного моря, сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин. Танкер "Афрамакс Рио" под флагом Либерии подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря, вследствие этого возникло открытое горение нефти в морской акватории. В Минтрансе РФ отметили, что экипаж танкера в составе 23 человек спасен. По предварительной информации, пострадавших на борту нет. Все моряки являются гражданами Индии. "Координируем действия всех служб, оцениваем обстановку и принимаем необходимые меры для ликвидации горения", - написал Прошунин в своем канале на платформе "Макс". Он уточнил, что приступить к тушению можно будет после снижения интенсивности возгорания. По его словам, в настоящее время Росгидрометцентр проводит оперативный расчет направления распространения продуктов горения. Кроме того, автоматический пост контроля ведет постоянный мониторинг качества воздуха и воды. Визуальный контроль ситуации и подробный анализ начнут рано утром в среду, добавил глава города-курорта.

черное море

сочи

индия

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черное море, сочи, индия