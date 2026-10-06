Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин отметил высокий уровень локализации российской сельхозтехники - 06.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261006/volodin-873981352.html
Володин отметил высокий уровень локализации российской сельхозтехники
Володин отметил высокий уровень локализации российской сельхозтехники - 06.10.2026, ПРАЙМ
Володин отметил высокий уровень локализации российской сельхозтехники
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул высокий уровень локализации российской сельхозтехники вследствие введенных против РФ санкций. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T12:26+0300
2026-10-06T12:26+0300
россия
москва
вячеслав володин
виктория абрамченко
геннадий зюганов
госдума
единая россия
кпрф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873981352.jpg?1791278793
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул высокий уровень локализации российской сельхозтехники вследствие введенных против РФ санкций. "Надо отдать должное всем сельхозмашиностроителям, они работали очень эффективно. Вся линейка, которая ранее была представлена здесь зарубежными компаниями, сегодня замещена нашими, отечественными, причем уровень аналогичный, а где-то даже выше, чем зарубежный", - сказал Володин во вторник в ходе посещения выставки "Агросалон-2026". Он отметил, что на отдельных предприятиях уровень локализации 60 с небольшим процентов, но в большинстве под 100 процентов. "Вызовы нас мобилизуют, и мы выходим на новый уровень решения задач, и нам уже не надо ни у кого закупать импортную технику, оборудование", - считает председатель Госдумы. Сельхозмашиностроители подчеркивают, что "очень многие компании сейчас пытаются вернуться, но уже ниша занята", сообщил Володин. А нам, по его мнению, "надо, оценив это, постараться сделать все для того, чтобы техника была доступна для тех, кто ее использует на полях", оказать поддержку в виде субсидий, в виде интервенций зерна. "Президент на нашей встрече об этом сказал, подчеркнул, что такие решения необходимы для поддержки селян", - сказал также председатель Госдумы. В осмотре выставки также приняли участие заместители председателя Госдумы Виктория Абрамченко, Александр Бабаков, Алексей Гордеев; руководитель фракции "Единая Россия" Дмитрий Кобылкин и фракции КПРФ Геннадий Зюганов, председатели профильных комитетов по аграрным вопросам Владимир Кашин, по промышленности и торговле Владимир Гутенев, по защите конкуренции Валерий Гартунг, по экономической политике Максим Топилин. На открывшейся в Москве выставке "Агросалон-2026" представлены новейшие образцы сельхозтехники и передовые, инновационные решения для отрасли АПК.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, вячеслав володин, виктория абрамченко, геннадий зюганов, госдума, единая россия, кпрф
РОССИЯ, МОСКВА, Вячеслав Володин, Виктория Абрамченко, Геннадий Зюганов, Госдума, Единая Россия, КПРФ
12:26 06.10.2026
 
Володин отметил высокий уровень локализации российской сельхозтехники

Володин отметил высокий уровень локализации российской сельхозтехники из-за санкций

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул высокий уровень локализации российской сельхозтехники вследствие введенных против РФ санкций.
"Надо отдать должное всем сельхозмашиностроителям, они работали очень эффективно. Вся линейка, которая ранее была представлена здесь зарубежными компаниями, сегодня замещена нашими, отечественными, причем уровень аналогичный, а где-то даже выше, чем зарубежный", - сказал Володин во вторник в ходе посещения выставки "Агросалон-2026".
Он отметил, что на отдельных предприятиях уровень локализации 60 с небольшим процентов, но в большинстве под 100 процентов.
"Вызовы нас мобилизуют, и мы выходим на новый уровень решения задач, и нам уже не надо ни у кого закупать импортную технику, оборудование", - считает председатель Госдумы.
Сельхозмашиностроители подчеркивают, что "очень многие компании сейчас пытаются вернуться, но уже ниша занята", сообщил Володин. А нам, по его мнению, "надо, оценив это, постараться сделать все для того, чтобы техника была доступна для тех, кто ее использует на полях", оказать поддержку в виде субсидий, в виде интервенций зерна. "Президент на нашей встрече об этом сказал, подчеркнул, что такие решения необходимы для поддержки селян", - сказал также председатель Госдумы.
В осмотре выставки также приняли участие заместители председателя Госдумы Виктория Абрамченко, Александр Бабаков, Алексей Гордеев; руководитель фракции "Единая Россия" Дмитрий Кобылкин и фракции КПРФ Геннадий Зюганов, председатели профильных комитетов по аграрным вопросам Владимир Кашин, по промышленности и торговле Владимир Гутенев, по защите конкуренции Валерий Гартунг, по экономической политике Максим Топилин.
На открывшейся в Москве выставке "Агросалон-2026" представлены новейшие образцы сельхозтехники и передовые, инновационные решения для отрасли АПК.
 
РОССИЯМОСКВАВячеслав ВолодинВиктория АбрамченкоГеннадий ЗюгановГосдумаЕдиная РоссияКПРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала