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Володин отметил высокий уровень локализации российской сельхозтехники
Володин отметил высокий уровень локализации российской сельхозтехники - 06.10.2026, ПРАЙМ
Володин отметил высокий уровень локализации российской сельхозтехники
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул высокий уровень локализации российской сельхозтехники вследствие введенных против РФ санкций. | 06.10.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул высокий уровень локализации российской сельхозтехники вследствие введенных против РФ санкций.
"Надо отдать должное всем сельхозмашиностроителям, они работали очень эффективно. Вся линейка, которая ранее была представлена здесь зарубежными компаниями, сегодня замещена нашими, отечественными, причем уровень аналогичный, а где-то даже выше, чем зарубежный", - сказал Володин во вторник в ходе посещения выставки "Агросалон-2026".
Он отметил, что на отдельных предприятиях уровень локализации 60 с небольшим процентов, но в большинстве под 100 процентов.
"Вызовы нас мобилизуют, и мы выходим на новый уровень решения задач, и нам уже не надо ни у кого закупать импортную технику, оборудование", - считает председатель Госдумы.
Сельхозмашиностроители подчеркивают, что "очень многие компании сейчас пытаются вернуться, но уже ниша занята", сообщил Володин. А нам, по его мнению, "надо, оценив это, постараться сделать все для того, чтобы техника была доступна для тех, кто ее использует на полях", оказать поддержку в виде субсидий, в виде интервенций зерна. "Президент на нашей встрече об этом сказал, подчеркнул, что такие решения необходимы для поддержки селян", - сказал также председатель Госдумы.
В осмотре выставки также приняли участие заместители председателя Госдумы Виктория Абрамченко, Александр Бабаков, Алексей Гордеев; руководитель фракции "Единая Россия" Дмитрий Кобылкин и фракции КПРФ Геннадий Зюганов, председатели профильных комитетов по аграрным вопросам Владимир Кашин, по промышленности и торговле Владимир Гутенев, по защите конкуренции Валерий Гартунг, по экономической политике Максим Топилин.
На открывшейся в Москве выставке "Агросалон-2026" представлены новейшие образцы сельхозтехники и передовые, инновационные решения для отрасли АПК.
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россия, москва, вячеслав володин, виктория абрамченко, геннадий зюганов, госдума, единая россия, кпрф
РОССИЯ, МОСКВА, Вячеслав Володин, Виктория Абрамченко, Геннадий Зюганов, Госдума, Единая Россия, КПРФ
Володин отметил высокий уровень локализации российской сельхозтехники
Володин отметил высокий уровень локализации российской сельхозтехники из-за санкций
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул высокий уровень локализации российской сельхозтехники вследствие введенных против РФ санкций.
"Надо отдать должное всем сельхозмашиностроителям, они работали очень эффективно. Вся линейка, которая ранее была представлена здесь зарубежными компаниями, сегодня замещена нашими, отечественными, причем уровень аналогичный, а где-то даже выше, чем зарубежный", - сказал Володин во вторник в ходе посещения выставки "Агросалон-2026".
Он отметил, что на отдельных предприятиях уровень локализации 60 с небольшим процентов, но в большинстве под 100 процентов.
"Вызовы нас мобилизуют, и мы выходим на новый уровень решения задач, и нам уже не надо ни у кого закупать импортную технику, оборудование", - считает председатель Госдумы.
Сельхозмашиностроители подчеркивают, что "очень многие компании сейчас пытаются вернуться, но уже ниша занята", сообщил Володин. А нам, по его мнению, "надо, оценив это, постараться сделать все для того, чтобы техника была доступна для тех, кто ее использует на полях", оказать поддержку в виде субсидий, в виде интервенций зерна. "Президент на нашей встрече об этом сказал, подчеркнул, что такие решения необходимы для поддержки селян", - сказал также председатель Госдумы.
В осмотре выставки также приняли участие заместители председателя Госдумы Виктория Абрамченко, Александр Бабаков, Алексей Гордеев; руководитель фракции "Единая Россия" Дмитрий Кобылкин и фракции КПРФ Геннадий Зюганов, председатели профильных комитетов по аграрным вопросам Владимир Кашин, по промышленности и торговле Владимир Гутенев, по защите конкуренции Валерий Гартунг, по экономической политике Максим Топилин.
На открывшейся в Москве выставке "Агросалон-2026" представлены новейшие образцы сельхозтехники и передовые, инновационные решения для отрасли АПК.