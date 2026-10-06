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ВСУ атаковали холдинг "Мираторг" в Брянской области, заявили в МИД

ВСУ атаковали холдинг "Мираторг" в Брянской области, заявили в МИД - 06.10.2026, ПРАЙМ

ВСУ атаковали холдинг "Мираторг" в Брянской области, заявили в МИД

Атака БПЛА ВСУ на минувшей неделе на холдинг "Мираторга" в Брянской области была массированной, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости докладе посла... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T07:17+0300

2026-10-06T07:17+0300

2026-10-06T07:17+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Атака БПЛА ВСУ на минувшей неделе на холдинг "Мираторга" в Брянской области была массированной, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника. "Массированной атаке беспилотников вновь подвергся агропромышленный (АПК) холдинг "Мираторг" – крупнейший инвестор в АПК Брянской области. Было уничтожено 9 единиц техники, еще 13 – получили повреждения", - говорится в докладе. В городе Трубчевске Брянской области вооруженные формирования Украины ударили по автоцистерне у молочного комбината, ранения получили 12 человек, в том числе девять студентов Трубчевского автомеханического техникума, добавил посол.

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