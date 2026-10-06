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ВТБ: рынок автокредитования в России вырос с начала года на 22%
ВТБ: рынок автокредитования в России вырос с начала года на 22% - 06.10.2026, ПРАЙМ
ВТБ: рынок автокредитования в России вырос с начала года на 22%
Рынок автокредитования в России вырос с начала года на 22% и достиг более 1,4 триллиона рублей, сообщает пресс-служба ВТБ. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T08:18+0300
2026-10-06T08:18+0300
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бизнес
финансы
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Рынок автокредитования в России вырос с начала года на 22% и достиг более 1,4 триллиона рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.
"По оценкам ВТБ, за январь-сентябрь россияне взяли в банках на покупку автомобилей более 1,4 триллиона рублей - на 22% больше, чем по итогам девяти месяцев прошлого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после августовского ускорения в сентябре рынок показал снижение выдач - примерно на 2% к предыдущему месяцу (порядка 179 миллиардов рублей).
Сам ВТБ с начала года выдал более 94,7 тысячи автокредитов почти на 137 миллиардов рублей. Рост в годовом выражении составил 13% по числу сделок и 67% - по объему. При этом в сентябре, в отличие от рынка, банк показал прирост продаж к августу - на 17% по числу сделок и примерно на 20% по объему. Драйвером продаж выступают новые автомобили, отмечают в банке.
"Сейчас рынок автокредитования двигают программы производителей: они берут на себя существенную часть стоимости кредита и делают платеж необременительным для заемщика. Например, в ВТБ по итогам сентября доля таких программ составила 85% от общего количества сделок с новыми машинами. Число субсидированных сделок в этот месяц увеличилось на 23% к августу и стало максимальным в году", - прокомментировал заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.
По итогам 2026 года, по оценкам ВТБ, рынок автокредитования покажет прирост на уровне 15%, достигнув объема продаж примерно в 2 триллиона рублей.
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бизнес, финансы, россия, втб
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, ВТБ
ВТБ: рынок автокредитования в России вырос с начала года на 22%
ВТБ: рынок автокредитования в России вырос с начала года на 22% и достиг 1,4 трлн рублей
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Рынок автокредитования в России вырос с начала года на 22% и достиг более 1,4 триллиона рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.
"По оценкам ВТБ, за январь-сентябрь россияне взяли в банках на покупку автомобилей более 1,4 триллиона рублей - на 22% больше, чем по итогам девяти месяцев прошлого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после августовского ускорения в сентябре рынок показал снижение выдач - примерно на 2% к предыдущему месяцу (порядка 179 миллиардов рублей).
Сам ВТБ с начала года выдал более 94,7 тысячи автокредитов почти на 137 миллиардов рублей. Рост в годовом выражении составил 13% по числу сделок и 67% - по объему. При этом в сентябре, в отличие от рынка, банк показал прирост продаж к августу - на 17% по числу сделок и примерно на 20% по объему. Драйвером продаж выступают новые автомобили, отмечают в банке.
"Сейчас рынок автокредитования двигают программы производителей: они берут на себя существенную часть стоимости кредита и делают платеж необременительным для заемщика. Например, в ВТБ по итогам сентября доля таких программ составила 85% от общего количества сделок с новыми машинами. Число субсидированных сделок в этот месяц увеличилось на 23% к августу и стало максимальным в году", - прокомментировал заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.
По итогам 2026 года, по оценкам ВТБ, рынок автокредитования покажет прирост на уровне 15%, достигнув объема продаж примерно в 2 триллиона рублей.