https://1prime.ru/20261006/vtb-873969130.html

ВТБ: рынок автокредитования в России вырос с начала года на 22%

ВТБ: рынок автокредитования в России вырос с начала года на 22% - 06.10.2026, ПРАЙМ

ВТБ: рынок автокредитования в России вырос с начала года на 22%

Рынок автокредитования в России вырос с начала года на 22% и достиг более 1,4 триллиона рублей, сообщает пресс-служба ВТБ. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T08:18+0300

2026-10-06T08:18+0300

2026-10-06T08:18+0300

бизнес

финансы

россия

втб

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873969130.jpg?1791263881

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Рынок автокредитования в России вырос с начала года на 22% и достиг более 1,4 триллиона рублей, сообщает пресс-служба ВТБ. "По оценкам ВТБ, за январь-сентябрь россияне взяли в банках на покупку автомобилей более 1,4 триллиона рублей - на 22% больше, чем по итогам девяти месяцев прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что после августовского ускорения в сентябре рынок показал снижение выдач - примерно на 2% к предыдущему месяцу (порядка 179 миллиардов рублей). Сам ВТБ с начала года выдал более 94,7 тысячи автокредитов почти на 137 миллиардов рублей. Рост в годовом выражении составил 13% по числу сделок и 67% - по объему. При этом в сентябре, в отличие от рынка, банк показал прирост продаж к августу - на 17% по числу сделок и примерно на 20% по объему. Драйвером продаж выступают новые автомобили, отмечают в банке. "Сейчас рынок автокредитования двигают программы производителей: они берут на себя существенную часть стоимости кредита и делают платеж необременительным для заемщика. Например, в ВТБ по итогам сентября доля таких программ составила 85% от общего количества сделок с новыми машинами. Число субсидированных сделок в этот месяц увеличилось на 23% к августу и стало максимальным в году", - прокомментировал заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов. По итогам 2026 года, по оценкам ВТБ, рынок автокредитования покажет прирост на уровне 15%, достигнув объема продаж примерно в 2 триллиона рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, россия, втб