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ВТБ вошел в программу льготного кредитования проектов роботизации

ВТБ вошел в программу льготного кредитования проектов роботизации - 06.10.2026, ПРАЙМ

ВТБ вошел в программу льготного кредитования проектов роботизации

ВТБ вошел в программу льготного кредитования проектов промышленной роботизации и автоматизации производства, заключив соглашение с Минпромторгом России,... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T12:17+0300

2026-10-06T12:17+0300

2026-10-06T12:17+0300

бизнес

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. ВТБ вошел в программу льготного кредитования проектов промышленной роботизации и автоматизации производства, заключив соглашение с Минпромторгом России, сообщает пресс-служба банка. "ВТБ вошел в программу льготного кредитования проектов промышленной роботизации и автоматизации производства, заключив соглашение с Минпромторгом России. Банк уже прорабатывает пилотные сделки и готов принимать новые заявки от предприятий на финансирование проектов по приобретению и внедрению промышленной робототехники и автоматизированных решений", - приводятся в сообщении слова зампреда правления ВТБ Дениса Бортникова в рамках конкурса стартапов "Бизнес Баттл" в Калининграде. По словам Бортникова, промышленная роботизация - современный и востребованный инструмент повышения производительности и способ решения проблемы дефицита кадров. "По данным Минпромторга, в 2025 году на 10 тысяч работников обрабатывающей промышленности приходилось 29 промышленных роботов. В Калининградской области этот показатель изначально был выше и за год вырос еще более чем в четыре раза - с 53 до 232 роботов, что стало лучшим результатом среди регионов страны. Бизнес готов активно инвестировать в автоматизацию, а мы со своей стороны готовы поддерживать такие инициативы льготным финансированием", - также сообщил он. Программа Минпромторга предусматривает льготное кредитование проектов по приобретению и внедрению промышленной робототехники, автоматизированных производственных и логистических решений. Для проектов в большинстве регионов ставка составляет 5% годовых, в воссоединенных регионах - 3%. Срок финансирования - до пяти лет, льготные условия действуют до трех лет. Финансирование можно направить на проекты в сферах обрабатывающей промышленности, логистики, ритейла и других отраслей, реализующих проекты по модернизации производственных и складских мощностей, напомнили в ВТБ.

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бизнес, россия, банки, калининград, втб, минпромторг