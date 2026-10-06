Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ вошел в программу льготного кредитования проектов роботизации - 06.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261006/vtb-873980564.html
ВТБ вошел в программу льготного кредитования проектов роботизации
ВТБ вошел в программу льготного кредитования проектов роботизации - 06.10.2026, ПРАЙМ
ВТБ вошел в программу льготного кредитования проектов роботизации
ВТБ вошел в программу льготного кредитования проектов промышленной роботизации и автоматизации производства, заключив соглашение с Минпромторгом России,... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T12:17+0300
2026-10-06T12:17+0300
бизнес
россия
банки
калининград
втб
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873980564.jpg?1791278238
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. ВТБ вошел в программу льготного кредитования проектов промышленной роботизации и автоматизации производства, заключив соглашение с Минпромторгом России, сообщает пресс-служба банка. "ВТБ вошел в программу льготного кредитования проектов промышленной роботизации и автоматизации производства, заключив соглашение с Минпромторгом России. Банк уже прорабатывает пилотные сделки и готов принимать новые заявки от предприятий на финансирование проектов по приобретению и внедрению промышленной робототехники и автоматизированных решений", - приводятся в сообщении слова зампреда правления ВТБ Дениса Бортникова в рамках конкурса стартапов "Бизнес Баттл" в Калининграде. По словам Бортникова, промышленная роботизация - современный и востребованный инструмент повышения производительности и способ решения проблемы дефицита кадров. "По данным Минпромторга, в 2025 году на 10 тысяч работников обрабатывающей промышленности приходилось 29 промышленных роботов. В Калининградской области этот показатель изначально был выше и за год вырос еще более чем в четыре раза - с 53 до 232 роботов, что стало лучшим результатом среди регионов страны. Бизнес готов активно инвестировать в автоматизацию, а мы со своей стороны готовы поддерживать такие инициативы льготным финансированием", - также сообщил он. Программа Минпромторга предусматривает льготное кредитование проектов по приобретению и внедрению промышленной робототехники, автоматизированных производственных и логистических решений. Для проектов в большинстве регионов ставка составляет 5% годовых, в воссоединенных регионах - 3%. Срок финансирования - до пяти лет, льготные условия действуют до трех лет. Финансирование можно направить на проекты в сферах обрабатывающей промышленности, логистики, ритейла и других отраслей, реализующих проекты по модернизации производственных и складских мощностей, напомнили в ВТБ.
калининград
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, банки, калининград, втб, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Банки, КАЛИНИНГРАД, ВТБ, Минпромторг
12:17 06.10.2026
 
ВТБ вошел в программу льготного кредитования проектов роботизации

ВТБ вошел в программу льготного кредитования проектов промышленной роботизации

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. ВТБ вошел в программу льготного кредитования проектов промышленной роботизации и автоматизации производства, заключив соглашение с Минпромторгом России, сообщает пресс-служба банка.
"ВТБ вошел в программу льготного кредитования проектов промышленной роботизации и автоматизации производства, заключив соглашение с Минпромторгом России. Банк уже прорабатывает пилотные сделки и готов принимать новые заявки от предприятий на финансирование проектов по приобретению и внедрению промышленной робототехники и автоматизированных решений", - приводятся в сообщении слова зампреда правления ВТБ Дениса Бортникова в рамках конкурса стартапов "Бизнес Баттл" в Калининграде.
По словам Бортникова, промышленная роботизация - современный и востребованный инструмент повышения производительности и способ решения проблемы дефицита кадров.
"По данным Минпромторга, в 2025 году на 10 тысяч работников обрабатывающей промышленности приходилось 29 промышленных роботов. В Калининградской области этот показатель изначально был выше и за год вырос еще более чем в четыре раза - с 53 до 232 роботов, что стало лучшим результатом среди регионов страны. Бизнес готов активно инвестировать в автоматизацию, а мы со своей стороны готовы поддерживать такие инициативы льготным финансированием", - также сообщил он.
Программа Минпромторга предусматривает льготное кредитование проектов по приобретению и внедрению промышленной робототехники, автоматизированных производственных и логистических решений. Для проектов в большинстве регионов ставка составляет 5% годовых, в воссоединенных регионах - 3%. Срок финансирования - до пяти лет, льготные условия действуют до трех лет.
Финансирование можно направить на проекты в сферах обрабатывающей промышленности, логистики, ритейла и других отраслей, реализующих проекты по модернизации производственных и складских мощностей, напомнили в ВТБ.
 
БизнесРОССИЯБанкиКАЛИНИНГРАДВТБМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала