https://1prime.ru/20261006/vtb-873980564.html
ВТБ вошел в программу льготного кредитования проектов роботизации
ВТБ вошел в программу льготного кредитования проектов роботизации - 06.10.2026, ПРАЙМ
ВТБ вошел в программу льготного кредитования проектов роботизации
ВТБ вошел в программу льготного кредитования проектов промышленной роботизации и автоматизации производства, заключив соглашение с Минпромторгом России,... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T12:17+0300
2026-10-06T12:17+0300
2026-10-06T12:17+0300
бизнес
россия
банки
калининград
втб
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873980564.jpg?1791278238
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. ВТБ вошел в программу льготного кредитования проектов промышленной роботизации и автоматизации производства, заключив соглашение с Минпромторгом России, сообщает пресс-служба банка.
"ВТБ вошел в программу льготного кредитования проектов промышленной роботизации и автоматизации производства, заключив соглашение с Минпромторгом России. Банк уже прорабатывает пилотные сделки и готов принимать новые заявки от предприятий на финансирование проектов по приобретению и внедрению промышленной робототехники и автоматизированных решений", - приводятся в сообщении слова зампреда правления ВТБ Дениса Бортникова в рамках конкурса стартапов "Бизнес Баттл" в Калининграде.
По словам Бортникова, промышленная роботизация - современный и востребованный инструмент повышения производительности и способ решения проблемы дефицита кадров.
"По данным Минпромторга, в 2025 году на 10 тысяч работников обрабатывающей промышленности приходилось 29 промышленных роботов. В Калининградской области этот показатель изначально был выше и за год вырос еще более чем в четыре раза - с 53 до 232 роботов, что стало лучшим результатом среди регионов страны. Бизнес готов активно инвестировать в автоматизацию, а мы со своей стороны готовы поддерживать такие инициативы льготным финансированием", - также сообщил он.
Программа Минпромторга предусматривает льготное кредитование проектов по приобретению и внедрению промышленной робототехники, автоматизированных производственных и логистических решений. Для проектов в большинстве регионов ставка составляет 5% годовых, в воссоединенных регионах - 3%. Срок финансирования - до пяти лет, льготные условия действуют до трех лет.
Финансирование можно направить на проекты в сферах обрабатывающей промышленности, логистики, ритейла и других отраслей, реализующих проекты по модернизации производственных и складских мощностей, напомнили в ВТБ.
калининград
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, банки, калининград, втб, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Банки, КАЛИНИНГРАД, ВТБ, Минпромторг
ВТБ вошел в программу льготного кредитования проектов роботизации
ВТБ вошел в программу льготного кредитования проектов промышленной роботизации
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. ВТБ вошел в программу льготного кредитования проектов промышленной роботизации и автоматизации производства, заключив соглашение с Минпромторгом России, сообщает пресс-служба банка.
"ВТБ вошел в программу льготного кредитования проектов промышленной роботизации и автоматизации производства, заключив соглашение с Минпромторгом России. Банк уже прорабатывает пилотные сделки и готов принимать новые заявки от предприятий на финансирование проектов по приобретению и внедрению промышленной робототехники и автоматизированных решений", - приводятся в сообщении слова зампреда правления ВТБ Дениса Бортникова в рамках конкурса стартапов "Бизнес Баттл" в Калининграде.
По словам Бортникова, промышленная роботизация - современный и востребованный инструмент повышения производительности и способ решения проблемы дефицита кадров.
"По данным Минпромторга, в 2025 году на 10 тысяч работников обрабатывающей промышленности приходилось 29 промышленных роботов. В Калининградской области этот показатель изначально был выше и за год вырос еще более чем в четыре раза - с 53 до 232 роботов, что стало лучшим результатом среди регионов страны. Бизнес готов активно инвестировать в автоматизацию, а мы со своей стороны готовы поддерживать такие инициативы льготным финансированием", - также сообщил он.
Программа Минпромторга предусматривает льготное кредитование проектов по приобретению и внедрению промышленной робототехники, автоматизированных производственных и логистических решений. Для проектов в большинстве регионов ставка составляет 5% годовых, в воссоединенных регионах - 3%. Срок финансирования - до пяти лет, льготные условия действуют до трех лет.
Финансирование можно направить на проекты в сферах обрабатывающей промышленности, логистики, ритейла и других отраслей, реализующих проекты по модернизации производственных и складских мощностей, напомнили в ВТБ.