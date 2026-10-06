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ВТБ заключил первые сделки с цифровой валютой

ВТБ заключил первые сделки с цифровой валютой - 06.10.2026, ПРАЙМ

ВТБ заключил первые сделки с цифровой валютой

Брокер ВТБ заключил первые сделки с цифровой валютой, которой оказались стейблкоины, говорится в сообщении банка. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T19:41+0300

2026-10-06T19:41+0300

2026-10-06T19:41+0300

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банк россии

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Брокер ВТБ заключил первые сделки с цифровой валютой, которой оказались стейблкоины, говорится в сообщении банка. Банк России ранее во вторник сообщил, что допустил первые цифровые депозитарии и криптообменники, в том числе ВТБ, к работе на финансовом рынке. "Брокер ВТБ заключил первые сделки с цифровой валютой для клиентов – юридических лиц с расчетом через цифровой депозитарий. ВТБ включен в реестр цифровых депозитариев Банка России и 6 октября провел пилотную сделку в российской инфраструктуре. Она подтвердила бесперебойность работы систем и процессов по торговле, учету и хранению цифровых активов до запуска услуги для широкого круга клиентов", - сообщает ВТБ. "Сделка cо стейблкоинами заключена с юридическими лицами, клиентами брокера. Расчеты прошли по цифровым счетам цифрового депозитария, созданного на базе депозитария ВТБ. Доступ в блокчейн осуществлен через вышестоящий цифровой депозитарий", - сообщила руководитель депозитария ВТБ Ольга Ким. Цифровой депозитарий ВТБ ведет учет и хранение цифровых валют и прав. Для клиентов это означает, что их активы учитываются у регулируемого участника рынка, который обеспечивает надежность и прозрачность инфраструктуры. Для рынка первые сделки через посредников из реестра ЦБ показывают, как новые правила работают на практике, поясняет банк. Закон "О цифровых валютах и цифровых правах" действует с 1 сентября. Сделки с криптовалютой в России возможны только через посредников, включенных в реестры ЦБ. Правила допуска начали действовать с 5 октября 2026 года, также сообщил ВТБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, втб, банк россии