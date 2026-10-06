Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ заключил первые сделки с цифровой валютой - 06.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261006/vtb-874004520.html
ВТБ заключил первые сделки с цифровой валютой
ВТБ заключил первые сделки с цифровой валютой - 06.10.2026, ПРАЙМ
ВТБ заключил первые сделки с цифровой валютой
Брокер ВТБ заключил первые сделки с цифровой валютой, которой оказались стейблкоины, говорится в сообщении банка. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T19:41+0300
2026-10-06T19:41+0300
финансы
банки
втб
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874004520.jpg?1791304871
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Брокер ВТБ заключил первые сделки с цифровой валютой, которой оказались стейблкоины, говорится в сообщении банка. Банк России ранее во вторник сообщил, что допустил первые цифровые депозитарии и криптообменники, в том числе ВТБ, к работе на финансовом рынке. "Брокер ВТБ заключил первые сделки с цифровой валютой для клиентов – юридических лиц с расчетом через цифровой депозитарий. ВТБ включен в реестр цифровых депозитариев Банка России и 6 октября провел пилотную сделку в российской инфраструктуре. Она подтвердила бесперебойность работы систем и процессов по торговле, учету и хранению цифровых активов до запуска услуги для широкого круга клиентов", - сообщает ВТБ. "Сделка cо стейблкоинами заключена с юридическими лицами, клиентами брокера. Расчеты прошли по цифровым счетам цифрового депозитария, созданного на базе депозитария ВТБ. Доступ в блокчейн осуществлен через вышестоящий цифровой депозитарий", - сообщила руководитель депозитария ВТБ Ольга Ким. Цифровой депозитарий ВТБ ведет учет и хранение цифровых валют и прав. Для клиентов это означает, что их активы учитываются у регулируемого участника рынка, который обеспечивает надежность и прозрачность инфраструктуры. Для рынка первые сделки через посредников из реестра ЦБ показывают, как новые правила работают на практике, поясняет банк. Закон "О цифровых валютах и цифровых правах" действует с 1 сентября. Сделки с криптовалютой в России возможны только через посредников, включенных в реестры ЦБ. Правила допуска начали действовать с 5 октября 2026 года, также сообщил ВТБ.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, втб, банк россии
Финансы, Банки, ВТБ, Банк России
19:41 06.10.2026
 
ВТБ заключил первые сделки с цифровой валютой

ВТБ заключил первые сделки с цифровой валютой, которой оказались стейблкоины

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Брокер ВТБ заключил первые сделки с цифровой валютой, которой оказались стейблкоины, говорится в сообщении банка.
Банк России ранее во вторник сообщил, что допустил первые цифровые депозитарии и криптообменники, в том числе ВТБ, к работе на финансовом рынке.
"Брокер ВТБ заключил первые сделки с цифровой валютой для клиентов – юридических лиц с расчетом через цифровой депозитарий. ВТБ включен в реестр цифровых депозитариев Банка России и 6 октября провел пилотную сделку в российской инфраструктуре. Она подтвердила бесперебойность работы систем и процессов по торговле, учету и хранению цифровых активов до запуска услуги для широкого круга клиентов", - сообщает ВТБ.
"Сделка cо стейблкоинами заключена с юридическими лицами, клиентами брокера. Расчеты прошли по цифровым счетам цифрового депозитария, созданного на базе депозитария ВТБ. Доступ в блокчейн осуществлен через вышестоящий цифровой депозитарий", - сообщила руководитель депозитария ВТБ Ольга Ким.
Цифровой депозитарий ВТБ ведет учет и хранение цифровых валют и прав. Для клиентов это означает, что их активы учитываются у регулируемого участника рынка, который обеспечивает надежность и прозрачность инфраструктуры. Для рынка первые сделки через посредников из реестра ЦБ показывают, как новые правила работают на практике, поясняет банк.
Закон "О цифровых валютах и цифровых правах" действует с 1 сентября. Сделки с криптовалютой в России возможны только через посредников, включенных в реестры ЦБ. Правила допуска начали действовать с 5 октября 2026 года, также сообщил ВТБ.
 
ФинансыБанкиВТББанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала