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Euroclear попросил кассацию приостановить взыскание 200 миллиардов евро

Euroclear попросил кассацию приостановить взыскание 200 миллиардов евро - 06.10.2026, ПРАЙМ

Euroclear попросил кассацию приостановить взыскание 200 миллиардов евро

Euroclear Bank направил в арбитражный суд Московского округа второе ходатайство о приостановлении исполнения судебных актов российских арбитражных судов двух... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T13:30+0300

2026-10-06T13:30+0300

2026-10-06T13:30+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Euroclear Bank направил в арбитражный суд Московского округа второе ходатайство о приостановлении исполнения судебных актов российских арбитражных судов двух инстанций о взыскании с него по иску Банка России порядка 200 миллиардов евро убытков, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ходатайство поступило в окружной суд 5 октября, оно пока не рассмотрено. Первое такое обращение было подано ответчиком в конце сентября одновременно с направлением кассационной жалобы на судебные акты двух инстанций. Кассационный суд 30 сентября его отклонил. Рассмотрение новой кассационной жалобы назначено на 22 октября. Как и все разбирательство, оно пройдет в закрытом режиме. Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Девятый арбитражный апелляционный суд в июле отклонил апелляционную жалобу Euroclear Bank на это решение, и оно вступило в силу. До этого, еще 26 мая, суд первой инстанции по заявлению Банка России обратил решение к немедленному исполнению, а 2 июня выдал Банку России исполнительный лист на его принудительное исполнение. Активы Банка России были заморожены после начала российско-украинского конфликта в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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