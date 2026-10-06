https://1prime.ru/20261006/wikimedia-873993800.html
Оператор "Википедии" обнаружил деятельность ИИ-агентов на своих ресурсах
Оператор "Википедии" обнаружил деятельность ИИ-агентов на своих ресурсах - 06.10.2026, ПРАЙМ
Оператор "Википедии" обнаружил деятельность ИИ-агентов на своих ресурсах
Wikimedia Foundation, оператор интернет-энциклопедии Википедия, выявила несанкционированную активность агентов искусственного интеллекта компании OpenAI на... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T15:41+0300
2026-10-06T15:41+0300
2026-10-06T15:51+0300
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Wikimedia Foundation, оператор интернет-энциклопедии Википедия, выявила несанкционированную активность агентов искусственного интеллекта компании OpenAI на своих платформах, следует из пресс-релиза компании. "Wikimedia Foundation провела свое собственное расследование, чтобы выяснить, подвергались ли сайты Wikimedia аналогичному воздействию со стороны ИИ-агентов, уделив особое внимание тем, которые управляются OpenAI. Мы можем подтвердить, что обнаружили некоторую активность этих "недобросовестных" агентов OpenAI на платформах Wikimedia", - пишет компания. Отмечается, что несанкционированная деятельность ИИ-агентов включала в себя правки в вики-проектах компании, некоторые неудачные попытки злоупотребления общедоступным инструментом для создания заметок, а также интенсивный трафик. Wikimedia Foundation также отмечает, что не обнаружила доказательств того, что ее системы использовались для координации действий агентов. Компания также не выявила признаков взлома своих систем или утечки данных. "Однако нас беспокоит то, что могло произойти в данном случае, а также сложность и трудоемкость расследования и установления виновных в этой деятельности, а также растущие риски, связанные с деятельностью агентного ИИ на наших платформах в целом", - добавляет компания. Wikimedia также заявила, что "сильно обеспокоена" воздействием неконтролируемых ИИ-агентов на ее платформы и другие подобные ресурсы.
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технологии, бизнес, википедия, openai
Технологии, Бизнес, Википедия, OpenAI
Оператор "Википедии" обнаружил деятельность ИИ-агентов на своих ресурсах
Wikimedia Foundation выявила несанкционированную активность ИИ-агентов на своих платформах
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Wikimedia Foundation, оператор интернет-энциклопедии Википедия, выявила несанкционированную активность агентов искусственного интеллекта компании OpenAI на своих платформах, следует из пресс-релиза компании.
"Wikimedia Foundation провела свое собственное расследование, чтобы выяснить, подвергались ли сайты Wikimedia аналогичному воздействию со стороны ИИ-агентов, уделив особое внимание тем, которые управляются OpenAI. Мы можем подтвердить, что обнаружили некоторую активность этих "недобросовестных" агентов OpenAI на платформах Wikimedia", - пишет компания.
Отмечается, что несанкционированная деятельность ИИ-агентов включала в себя правки в вики-проектах компании, некоторые неудачные попытки злоупотребления общедоступным инструментом для создания заметок, а также интенсивный трафик.
Wikimedia Foundation также отмечает, что не обнаружила доказательств того, что ее системы использовались для координации действий агентов. Компания также не выявила признаков взлома своих систем или утечки данных.
"Однако нас беспокоит то, что могло произойти в данном случае, а также сложность и трудоемкость расследования и установления виновных в этой деятельности, а также растущие риски, связанные с деятельностью агентного ИИ на наших платформах в целом", - добавляет компания.
Wikimedia также заявила, что "сильно обеспокоена" воздействием неконтролируемых ИИ-агентов на ее платформы и другие подобные ресурсы.