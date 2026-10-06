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Посольство России прокомментировало новые антироссийские санкции Японии
Посольство России прокомментировало новые антироссийские санкции Японии - 06.10.2026, ПРАЙМ
Посольство России прокомментировало новые антироссийские санкции Японии
Антироссийские санкции Японии подтверждают намерение премьер-министра Санаэ Такаити продолжить близорукую линию ее предшественников в отношении Москвы,... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T14:04+0300
2026-10-06T14:04+0300
2026-10-06T14:04+0300
россия
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ТОКИО, 6 окт - ПРАЙМ. Антироссийские санкции Японии подтверждают намерение премьер-министра Санаэ Такаити продолжить близорукую линию ее предшественников в отношении Москвы, говорится в комментарии посольства Российской Федерации на принятый Японией 2 октября очередной пакет антироссийских санкций. "Предпринятый японским руководством под лозунгами поддержки террористического режима Зеленского очередной антироссийский шаг лишь подтверждает намерение правительства Санаэ Такаити продолжить близорукую линию своих предшественников на нанесение пресловутого "стратегического поражения" нашей стране и его упертое нежелание видеть объективную реальность", - говорится в комментарии дипмиссии России.В посольстве добавили, что Москва будет реагировать на санкции Японии системными контрмерами, заточенными на причинение ущерба интересам Токио.
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россия, мировая экономика, япония
РОССИЯ, Мировая экономика, ЯПОНИЯ
Посольство России прокомментировало новые антироссийские санкции Японии
Посольство России: санкции Японии говорят о продолжении близорукой линии в отношении РФ
ТОКИО, 6 окт - ПРАЙМ. Антироссийские санкции Японии подтверждают намерение премьер-министра Санаэ Такаити продолжить близорукую линию ее предшественников в отношении Москвы, говорится в комментарии посольства Российской Федерации на принятый Японией 2 октября очередной пакет антироссийских санкций.
"Предпринятый японским руководством под лозунгами поддержки террористического режима Зеленского очередной антироссийский шаг лишь подтверждает намерение правительства Санаэ Такаити продолжить близорукую линию своих предшественников на нанесение пресловутого "стратегического поражения" нашей стране и его упертое нежелание видеть объективную реальность", - говорится в комментарии дипмиссии России.
В посольстве добавили, что Москва будет реагировать на санкции Японии системными контрмерами, заточенными на причинение ущерба интересам Токио.