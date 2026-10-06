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Посольство России прокомментировало новые антироссийские санкции Японии

Посольство России прокомментировало новые антироссийские санкции Японии - 06.10.2026, ПРАЙМ

Посольство России прокомментировало новые антироссийские санкции Японии

Антироссийские санкции Японии подтверждают намерение премьер-министра Санаэ Такаити продолжить близорукую линию ее предшественников в отношении Москвы,... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T14:04+0300

2026-10-06T14:04+0300

2026-10-06T14:04+0300

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мировая экономика

япония

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ТОКИО, 6 окт - ПРАЙМ. Антироссийские санкции Японии подтверждают намерение премьер-министра Санаэ Такаити продолжить близорукую линию ее предшественников в отношении Москвы, говорится в комментарии посольства Российской Федерации на принятый Японией 2 октября очередной пакет антироссийских санкций. "Предпринятый японским руководством под лозунгами поддержки террористического режима Зеленского очередной антироссийский шаг лишь подтверждает намерение правительства Санаэ Такаити продолжить близорукую линию своих предшественников на нанесение пресловутого "стратегического поражения" нашей стране и его упертое нежелание видеть объективную реальность", - говорится в комментарии дипмиссии России.В посольстве добавили, что Москва будет реагировать на санкции Японии системными контрмерами, заточенными на причинение ущерба интересам Токио.

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россия, мировая экономика, япония