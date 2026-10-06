Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посольство России прокомментировало новые антироссийские санкции Японии - 06.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261006/yaponiya-873987435.html
Посольство России прокомментировало новые антироссийские санкции Японии
Посольство России прокомментировало новые антироссийские санкции Японии - 06.10.2026, ПРАЙМ
Посольство России прокомментировало новые антироссийские санкции Японии
Антироссийские санкции Японии подтверждают намерение премьер-министра Санаэ Такаити продолжить близорукую линию ее предшественников в отношении Москвы,... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T14:04+0300
2026-10-06T14:04+0300
россия
мировая экономика
япония
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873987435.jpg?1791284685
ТОКИО, 6 окт - ПРАЙМ. Антироссийские санкции Японии подтверждают намерение премьер-министра Санаэ Такаити продолжить близорукую линию ее предшественников в отношении Москвы, говорится в комментарии посольства Российской Федерации на принятый Японией 2 октября очередной пакет антироссийских санкций. "Предпринятый японским руководством под лозунгами поддержки террористического режима Зеленского очередной антироссийский шаг лишь подтверждает намерение правительства Санаэ Такаити продолжить близорукую линию своих предшественников на нанесение пресловутого "стратегического поражения" нашей стране и его упертое нежелание видеть объективную реальность", - говорится в комментарии дипмиссии России.В посольстве добавили, что Москва будет реагировать на санкции Японии системными контрмерами, заточенными на причинение ущерба интересам Токио.
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, япония
РОССИЯ, Мировая экономика, ЯПОНИЯ
14:04 06.10.2026
 
Посольство России прокомментировало новые антироссийские санкции Японии

Посольство России: санкции Японии говорят о продолжении близорукой линии в отношении РФ

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТОКИО, 6 окт - ПРАЙМ. Антироссийские санкции Японии подтверждают намерение премьер-министра Санаэ Такаити продолжить близорукую линию ее предшественников в отношении Москвы, говорится в комментарии посольства Российской Федерации на принятый Японией 2 октября очередной пакет антироссийских санкций.
"Предпринятый японским руководством под лозунгами поддержки террористического режима Зеленского очередной антироссийский шаг лишь подтверждает намерение правительства Санаэ Такаити продолжить близорукую линию своих предшественников на нанесение пресловутого "стратегического поражения" нашей стране и его упертое нежелание видеть объективную реальность", - говорится в комментарии дипмиссии России.
В посольстве добавили, что Москва будет реагировать на санкции Японии системными контрмерами, заточенными на причинение ущерба интересам Токио.
 
РОССИЯМировая экономикаЯПОНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала