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Курс юаня на Московской бирже снизился на 5 копеек
Курс юаня на Московской бирже снизился на 5 копеек - 06.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Московской бирже снизился на 5 копеек
Рубль по итогам торговой сессии вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,71 рубля, следует из данных Московской биржи. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T19:18+0300
2026-10-06T19:18+0300
2026-10-06T19:18+0300
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,71 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 5 копеек и составил 12,71 рубля.
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рынок, торги, юань, рубль, мосбиржа
Рынок, Торги, юань, рубль, Мосбиржа
Курс юаня на Московской бирже снизился на 5 копеек
Курс юаня на Мосбирже снизился на 5 копеек и составил 12,71 рубля