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Запуск производств в биоиндустрии снизит образование отходов

Запуск производств в биоиндустрии снизит образование отходов - 06.10.2026, ПРАЙМ

Запуск производств в биоиндустрии снизит образование отходов

Запуск российских производств в отрасли промышленных биотехнологий снизит образование отходов, а также позволит экономить ресурсы и энергию, говорится в... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T23:12+0300

2026-10-06T23:12+0300

2026-10-06T23:12+0300

промышленность

россия

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Запуск российских производств в отрасли промышленных биотехнологий снизит образование отходов, а также позволит экономить ресурсы и энергию, говорится в стратегии развития биоэкономики в России до 2036 года. "Развитие и масштабирование отрасли промышленной биотехнологии (биоиндустрии) подразумевает запуск производств различного масштаба с внедрением процессов и продуктов, которые оказывают минимальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, включая снижение образования отходов, экономию ресурсов и энергии, создание безопасных и биоразлагаемых продуктов", - говорится в документе. Использование "клеток-биофабрик", таких как дрожжей, бактерий и микроскопических грибов, является одним из приоритетов выпуска аминокислот, ферментов, витаминов и других целевых продуктов. Платформой для производства базовых химических соединений, биополимеров и другого возобновляемого сырья является создание кластеров биозаводов. Накануне кабмин утвердил стратегию развития биоэкономики в России. Ее приоритетами являются укрепление технологической базы, глубокая переработка биоресурсов и расширение применения биотехнологий в традиционных отраслях. Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на следующую трехлетку, финансирование национального проекта по биоэкономике в 2027-2029 годах планируется в объеме около 12 миллиардов рублей. Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" утвержден в конце 2025 года. Он включает три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, россия