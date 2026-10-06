https://1prime.ru/20261006/zapusk-874008836.html
Запуск производств в биоиндустрии снизит образование отходов
Запуск производств в биоиндустрии снизит образование отходов - 06.10.2026, ПРАЙМ
Запуск производств в биоиндустрии снизит образование отходов
Запуск российских производств в отрасли промышленных биотехнологий снизит образование отходов, а также позволит экономить ресурсы и энергию, говорится в... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T23:12+0300
2026-10-06T23:12+0300
2026-10-06T23:12+0300
промышленность
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874008836.jpg?1791317569
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Запуск российских производств в отрасли промышленных биотехнологий снизит образование отходов, а также позволит экономить ресурсы и энергию, говорится в стратегии развития биоэкономики в России до 2036 года.
"Развитие и масштабирование отрасли промышленной биотехнологии (биоиндустрии) подразумевает запуск производств различного масштаба с внедрением процессов и продуктов, которые оказывают минимальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, включая снижение образования отходов, экономию ресурсов и энергии, создание безопасных и биоразлагаемых продуктов", - говорится в документе.
Использование "клеток-биофабрик", таких как дрожжей, бактерий и микроскопических грибов, является одним из приоритетов выпуска аминокислот, ферментов, витаминов и других целевых продуктов. Платформой для производства базовых химических соединений, биополимеров и другого возобновляемого сырья является создание кластеров биозаводов.
Накануне кабмин утвердил стратегию развития биоэкономики в России. Ее приоритетами являются укрепление технологической базы, глубокая переработка биоресурсов и расширение применения биотехнологий в традиционных отраслях.
Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на следующую трехлетку, финансирование национального проекта по биоэкономике в 2027-2029 годах планируется в объеме около 12 миллиардов рублей.
Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" утвержден в конце 2025 года. Он включает три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, россия
Запуск производств в биоиндустрии снизит образование отходов
Стратегия развития биоэкономики в России: запуск производств снизит образование отходов
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Запуск российских производств в отрасли промышленных биотехнологий снизит образование отходов, а также позволит экономить ресурсы и энергию, говорится в стратегии развития биоэкономики в России до 2036 года.
"Развитие и масштабирование отрасли промышленной биотехнологии (биоиндустрии) подразумевает запуск производств различного масштаба с внедрением процессов и продуктов, которые оказывают минимальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, включая снижение образования отходов, экономию ресурсов и энергии, создание безопасных и биоразлагаемых продуктов", - говорится в документе.
Использование "клеток-биофабрик", таких как дрожжей, бактерий и микроскопических грибов, является одним из приоритетов выпуска аминокислот, ферментов, витаминов и других целевых продуктов. Платформой для производства базовых химических соединений, биополимеров и другого возобновляемого сырья является создание кластеров биозаводов.
Накануне кабмин утвердил стратегию развития биоэкономики в России. Ее приоритетами являются укрепление технологической базы, глубокая переработка биоресурсов и расширение применения биотехнологий в традиционных отраслях.
Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на следующую трехлетку, финансирование национального проекта по биоэкономике в 2027-2029 годах планируется в объеме около 12 миллиардов рублей.
Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" утвержден в конце 2025 года. Он включает три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".