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Жители Дагестана получат 100 млн рублей на восстановление жилья - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Жители Дагестана получат 100 млн рублей на восстановление жилья
Жители Дагестана получат 100 млн рублей на восстановление жилья - 06.10.2026, ПРАЙМ
Жители Дагестана получат 100 млн рублей на восстановление жилья
Дополнительные 100 миллионов получат жители Дагестана на восстановление пострадавшего от паводков жилья после обращения уполномоченного по правам человека в РФ... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T21:11+0300
2026-10-06T21:11+0300
общество
недвижимость
дагестан
мчс
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Дополнительные 100 миллионов получат жители Дагестана на восстановление пострадавшего от паводков жилья после обращения уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой, сообщили в пресс-службе российского омбудсмена. Во вторник Лантратова в рамках рабочей поездки в Дагестан посетила поселок Мамедкала Дербентского района, где вместе с врио главы республики Федором Щукиным встретилась с жителями, пострадавшими во время весеннего паводка, и вручила семьям ключи от 52 новых домов. "Дополнительные средства на восстановление жилья предоставит АНО "Евразия". По обращению Яны Лантратовой организация направит на эти цели 100 миллионов рублей в рамках ранее заключенного соглашения о сотрудничестве", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что вместе с уполномоченным новые дома для жителей Мамедкалы осмотрел исполнительный директор АНО "Евразия" Евгений Азизов, пообещав и дальше оказать всестороннюю поддержку. По словам омбудсмена, с первых дней после паводка к помощи подключились жители, волонтеры, органы власти, социально ответственный бизнес и некоммерческие организации. "Наш институт не остался в стороне, и с момента этих трагических событий мы передавали гуманитарную помощь, а сейчас вместе с уполномоченным по правам человека в Дагестане продолжаем оказывать правовую поддержку пострадавшим", - сказала Лантратова, слова которой приводятся в сообщении. Подчеркивается, что во время паводка в Мамедкале были затоплены почти 260 домов, более четырех тысяч человек эвакуировали. "После обращений жителей и вмешательства уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан Запира Алхасова перечень пострадавших территорий расширили, благодаря чему и другие, оказавшиеся в трудной ситуации семьи смогли получить положенную помощь. Для жителей построены уже 52 новых дома", - уточняется в сообщении. Ранее власти республики сообщали, что под строительство домов для пострадавших жителей Мамедкалы выделено 10 гектаров земли, территория расположена вблизи поселка. Пятого апреля в Дербентском районе из-за обильных осадков произошло перенаполнение Геджухского водохранилища и образовался прорыв дамбы. Вода хлынула в населенные пункты, основной удар пришелся по поселку Мамедкала, где, как сообщали в МЧС, оказались подтоплены около 260 домов, часть из них оказались полностью разрушена.
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192
40
192
40
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40
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40
общество , недвижимость, дагестан, мчс
Общество , Недвижимость, Дагестан, МЧС
21:11 06.10.2026
 
Жители Дагестана получат 100 млн рублей на восстановление жилья

Омбудсмен Лантратова направит 100 миллионов рублей на восстановление жилья в Дагестане

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Дополнительные 100 миллионов получат жители Дагестана на восстановление пострадавшего от паводков жилья после обращения уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой, сообщили в пресс-службе российского омбудсмена.
Во вторник Лантратова в рамках рабочей поездки в Дагестан посетила поселок Мамедкала Дербентского района, где вместе с врио главы республики Федором Щукиным встретилась с жителями, пострадавшими во время весеннего паводка, и вручила семьям ключи от 52 новых домов.
"Дополнительные средства на восстановление жилья предоставит АНО "Евразия". По обращению Яны Лантратовой организация направит на эти цели 100 миллионов рублей в рамках ранее заключенного соглашения о сотрудничестве", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что вместе с уполномоченным новые дома для жителей Мамедкалы осмотрел исполнительный директор АНО "Евразия" Евгений Азизов, пообещав и дальше оказать всестороннюю поддержку.
По словам омбудсмена, с первых дней после паводка к помощи подключились жители, волонтеры, органы власти, социально ответственный бизнес и некоммерческие организации.
"Наш институт не остался в стороне, и с момента этих трагических событий мы передавали гуманитарную помощь, а сейчас вместе с уполномоченным по правам человека в Дагестане продолжаем оказывать правовую поддержку пострадавшим", - сказала Лантратова, слова которой приводятся в сообщении.
Подчеркивается, что во время паводка в Мамедкале были затоплены почти 260 домов, более четырех тысяч человек эвакуировали.
"После обращений жителей и вмешательства уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан Запира Алхасова перечень пострадавших территорий расширили, благодаря чему и другие, оказавшиеся в трудной ситуации семьи смогли получить положенную помощь. Для жителей построены уже 52 новых дома", - уточняется в сообщении.
Ранее власти республики сообщали, что под строительство домов для пострадавших жителей Мамедкалы выделено 10 гектаров земли, территория расположена вблизи поселка.
Пятого апреля в Дербентском районе из-за обильных осадков произошло перенаполнение Геджухского водохранилища и образовался прорыв дамбы. Вода хлынула в населенные пункты, основной удар пришелся по поселку Мамедкала, где, как сообщали в МЧС, оказались подтоплены около 260 домов, часть из них оказались полностью разрушена.
 
ОбществоНедвижимостьДагестанМЧС
 
 
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