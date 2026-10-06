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СМИ рассказали о росте популярности корейского алкогольного напитка - 06.10.2026, ПРАЙМ
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СМИ рассказали о росте популярности корейского алкогольного напитка
СМИ рассказали о росте популярности корейского алкогольного напитка - 06.10.2026, ПРАЙМ
СМИ рассказали о росте популярности корейского алкогольного напитка
Традиционный корейский алкогольный рисовый напиток макколи набирает популярность, в том числе благодаря продвижению со стороны k-pop звезд, включая участника... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T14:37+0300
2026-10-06T14:43+0300
бизнес
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Традиционный корейский алкогольный рисовый напиток макколи набирает популярность, в том числе благодаря продвижению со стороны k-pop звезд, включая участника южнокорейской группы BTS Джина, передает агентство Блумберг. "K-pop звезды его продвигают. Экспорт стремительно растет... Макколи, долгое время находившееся в тени своего более крепкого родственника соджу, набирает популярность... Популярные во всем мире звезды, включая Джина из BTS, добавили известности", - говорится в публикации. По данным агентства, экспорт макколи стабильно растет, с 2020 года он увеличился почти на 19%. Макколи изготавливается из риса путем ферментации смеси вареного риса и воды, имеет молочный цвет и сладкий вкус. Напиток также известен как "корейское рисовое вино".
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
бизнес
Бизнес
14:37 06.10.2026 (обновлено: 14:43 06.10.2026)
 
СМИ рассказали о росте популярности корейского алкогольного напитка

Bloomberg: корейский алкогольный напиток макколи стал популярным благодаря k-pop звездам

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Традиционный корейский алкогольный рисовый напиток макколи набирает популярность, в том числе благодаря продвижению со стороны k-pop звезд, включая участника южнокорейской группы BTS Джина, передает агентство Блумберг.
"K-pop звезды его продвигают. Экспорт стремительно растет... Макколи, долгое время находившееся в тени своего более крепкого родственника соджу, набирает популярность... Популярные во всем мире звезды, включая Джина из BTS, добавили известности", - говорится в публикации.
По данным агентства, экспорт макколи стабильно растет, с 2020 года он увеличился почти на 19%.
Макколи изготавливается из риса путем ферментации смеси вареного риса и воды, имеет молочный цвет и сладкий вкус. Напиток также известен как "корейское рисовое вино".
 
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