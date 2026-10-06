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СМИ рассказали о росте популярности корейского алкогольного напитка

СМИ рассказали о росте популярности корейского алкогольного напитка - 06.10.2026, ПРАЙМ

СМИ рассказали о росте популярности корейского алкогольного напитка

Традиционный корейский алкогольный рисовый напиток макколи набирает популярность, в том числе благодаря продвижению со стороны k-pop звезд, включая участника... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T14:37+0300

2026-10-06T14:37+0300

2026-10-06T14:43+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Традиционный корейский алкогольный рисовый напиток макколи набирает популярность, в том числе благодаря продвижению со стороны k-pop звезд, включая участника южнокорейской группы BTS Джина, передает агентство Блумберг. "K-pop звезды его продвигают. Экспорт стремительно растет... Макколи, долгое время находившееся в тени своего более крепкого родственника соджу, набирает популярность... Популярные во всем мире звезды, включая Джина из BTS, добавили известности", - говорится в публикации. По данным агентства, экспорт макколи стабильно растет, с 2020 года он увеличился почти на 19%. Макколи изготавливается из риса путем ферментации смеси вареного риса и воды, имеет молочный цвет и сладкий вкус. Напиток также известен как "корейское рисовое вино".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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