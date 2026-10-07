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SiamWings запустила прямые чартеры из Красноярска в Таиланд

SiamWings запустила прямые чартеры из Красноярска в Таиланд - 07.10.2026, ПРАЙМ

SiamWings запустила прямые чартеры из Красноярска в Таиланд

Международный аэропорт Красноярска в среду принял первый рейс таиландской авиакомпании SiamWings Airlines, которая открыла прямые чартеры из столицы края на... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T09:20+0300

2026-10-07T09:20+0300

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КРАСНОЯРСК, 7 окт - ПРАЙМ. Международный аэропорт Красноярска в среду принял первый рейс таиландской авиакомпании SiamWings Airlines, которая открыла прямые чартеры из столицы края на Пхукет, в Утапао и новую для региона провинцию Краби, сообщает пресс-служба аэропорта. "Сегодня в нашем аэропорту впервые приземлился самолет таиландской авиакомпании SiamWings Airlines. Новый перевозчик будет выполнять чартерные рейсы из Красноярска на Пхукет, в Утапао (Паттайя) и по новому направлению - в Краби. Первый рейс в Краби отправился уже сегодня со 100% загрузкой", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, перевозчик будет выполнять полеты на широкофюзеляжном лайнере Airbus A330-200. Частота рейсов составит один раз в 12 дней. Уточняется, что с приходом нового партнера добраться в Таиланд из Красноярска без пересадок можно на крыльях четырех авиакомпаний. Так, "Аэрофлот" выполняет четыре рейса в неделю в Бангкок и два рейса в неделю на Пхукет, рейсы авиакомпании Nordwind Airlines на Пхукет выполняются с периодичностью один раз в 12 дней, а чартерная программа авиакомпании AzurAir в Паттайю и на Пхукет стартует с ноября.

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бизнес, туризм, пхукет, красноярск, паттайя, аэрофлот