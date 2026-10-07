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Аэропорт немецкого Бремена прекратит обслуживание рейсов Ryanair - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Аэропорт немецкого Бремена прекратит обслуживание рейсов Ryanair
Аэропорт немецкого Бремена прекратит обслуживание рейсов Ryanair - 07.10.2026, ПРАЙМ
Аэропорт немецкого Бремена прекратит обслуживание рейсов Ryanair
Аэропорт немецкого города Бремен прекратит обслуживание рейсов ирландского лоукостера Ryanair, сообщает городской сенат. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T21:14+0300
2026-10-07T21:14+0300
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банки
ryanair
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Аэропорт немецкого города Бремен прекратит обслуживание рейсов ирландского лоукостера Ryanair, сообщает городской сенат. "Ирландская авиакомпания Ryanair прекращает авиарейсы в и из аэропорта Бремена после выдвижения невыполнимых требований. В связи с этим количество пассажиров в аэропорту уменьшится приблизительно на 400 тысяч человек", - говорится в публикации на сайте сената Бремена. Как утверждают в сенате, компания хотела пользоваться услугами аэропорта и его инфраструктурой "практически бесплатно", из-за чего авиагавань несла бы убытки с каждым пассажиром Ryanair. Авиакомпания и аэропорт не смогли возобновить переговоры по условиям сотрудничества, и в Ryanair подтвердили, что разрывают связи с аэропортом, когда начнет действовать летнее расписание.
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
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192
40
бизнес, финансы, банки, ryanair
Бизнес, Финансы, Банки, Ryanair
21:14 07.10.2026
 
Аэропорт немецкого Бремена прекратит обслуживание рейсов Ryanair

Аэропорт Бремена прекратит обслуживание рейсов ирландского лоукостера Ryanair

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Аэропорт немецкого города Бремен прекратит обслуживание рейсов ирландского лоукостера Ryanair, сообщает городской сенат.
"Ирландская авиакомпания Ryanair прекращает авиарейсы в и из аэропорта Бремена после выдвижения невыполнимых требований. В связи с этим количество пассажиров в аэропорту уменьшится приблизительно на 400 тысяч человек", - говорится в публикации на сайте сената Бремена.
Как утверждают в сенате, компания хотела пользоваться услугами аэропорта и его инфраструктурой "практически бесплатно", из-за чего авиагавань несла бы убытки с каждым пассажиром Ryanair.
Авиакомпания и аэропорт не смогли возобновить переговоры по условиям сотрудничества, и в Ryanair подтвердили, что разрывают связи с аэропортом, когда начнет действовать летнее расписание.
 
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