https://1prime.ru/20261007/aeroport-874049213.html

Аэропорт немецкого Бремена прекратит обслуживание рейсов Ryanair

Аэропорт немецкого Бремена прекратит обслуживание рейсов Ryanair - 07.10.2026, ПРАЙМ

Аэропорт немецкого Бремена прекратит обслуживание рейсов Ryanair

Аэропорт немецкого города Бремен прекратит обслуживание рейсов ирландского лоукостера Ryanair, сообщает городской сенат. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T21:14+0300

2026-10-07T21:14+0300

2026-10-07T21:14+0300

бизнес

финансы

банки

ryanair

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874049213.jpg?1791396853

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Аэропорт немецкого города Бремен прекратит обслуживание рейсов ирландского лоукостера Ryanair, сообщает городской сенат. "Ирландская авиакомпания Ryanair прекращает авиарейсы в и из аэропорта Бремена после выдвижения невыполнимых требований. В связи с этим количество пассажиров в аэропорту уменьшится приблизительно на 400 тысяч человек", - говорится в публикации на сайте сената Бремена. Как утверждают в сенате, компания хотела пользоваться услугами аэропорта и его инфраструктурой "практически бесплатно", из-за чего авиагавань несла бы убытки с каждым пассажиром Ryanair. Авиакомпания и аэропорт не смогли возобновить переговоры по условиям сотрудничества, и в Ryanair подтвердили, что разрывают связи с аэропортом, когда начнет действовать летнее расписание.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, банки, ryanair