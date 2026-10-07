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Аэропорты Грузии в 2025 году обслужили 8,5 миллиона пассажиров - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Аэропорты Грузии в 2025 году обслужили 8,5 миллиона пассажиров
Аэропорты Грузии в 2025 году обслужили 8,5 миллиона пассажиров - 07.10.2026, ПРАЙМ
Аэропорты Грузии в 2025 году обслужили 8,5 миллиона пассажиров
Международные аэропорты Грузии в прошлом году обслужили 8,5 миллионов пассажиров, что на 14% больше показателя предшествовавшего года, при этом количество... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T12:22+0300
2026-10-07T12:22+0300
бизнес
мировая экономика
грузия
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ТБИЛИСИ, 7 окт — ПРАЙМ. Международные аэропорты Грузии в прошлом году обслужили 8,5 миллионов пассажиров, что на 14% больше показателя предшествовавшего года, при этом количество авиарейсов выросло на 16%, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. "В 2025–2026 годах авиарынок Грузии пополнился более чем 10 новыми авиакомпаниями и авианаправлениями. Прошедший год был беспрецедентно успешным для авиационного сектора. Три международных аэропорта страны в совокупности обслужили 8,5 миллионов пассажиров, что на 14% больше, чем годом ранее", - заявил премьер-министр на правительственном заседании. Он также сообщил, что пропускная способность Тбилисского международного аэропорта будет увеличена до 10 миллионов пассажиров в год. Кроме того, в Кутаисском международном аэропорту досрочно планируется ввести в эксплуатацию новую взлетно-посадочную полосу длиной 3,5 километра, что позволит принимать воздушные суда большего размера. В 2028 году, по словам Кобахидзе, планируется ввести в эксплуатацию новые аэропорты в Местии и Телави. Каждый из них сможет обслуживать до 50 тысяч пассажиров в год.
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бизнес, мировая экономика, грузия
Бизнес, Мировая экономика, ГРУЗИЯ
12:22 07.10.2026
 
Аэропорты Грузии в 2025 году обслужили 8,5 миллиона пассажиров

Кобахидзе: международные аэропорты Грузии в 2025 году обслужили 8,5 миллиона пассажиров

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ТБИЛИСИ, 7 окт — ПРАЙМ. Международные аэропорты Грузии в прошлом году обслужили 8,5 миллионов пассажиров, что на 14% больше показателя предшествовавшего года, при этом количество авиарейсов выросло на 16%, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
"В 2025–2026 годах авиарынок Грузии пополнился более чем 10 новыми авиакомпаниями и авианаправлениями. Прошедший год был беспрецедентно успешным для авиационного сектора. Три международных аэропорта страны в совокупности обслужили 8,5 миллионов пассажиров, что на 14% больше, чем годом ранее", - заявил премьер-министр на правительственном заседании.
Он также сообщил, что пропускная способность Тбилисского международного аэропорта будет увеличена до 10 миллионов пассажиров в год. Кроме того, в Кутаисском международном аэропорту досрочно планируется ввести в эксплуатацию новую взлетно-посадочную полосу длиной 3,5 километра, что позволит принимать воздушные суда большего размера.
В 2028 году, по словам Кобахидзе, планируется ввести в эксплуатацию новые аэропорты в Местии и Телави. Каждый из них сможет обслуживать до 50 тысяч пассажиров в год.
 
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