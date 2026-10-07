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Крупнейшие в Уральском федеральном округе учения прошли на Белоярской АЭС - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Крупнейшие в Уральском федеральном округе учения прошли на Белоярской АЭС
Крупнейшие в Уральском федеральном округе учения прошли на Белоярской АЭС - 07.10.2026, ПРАЙМ
Крупнейшие в Уральском федеральном округе учения прошли на Белоярской АЭС
Крупнейшие в Уральском федеральном округе комплексные противоаварийные учения прошли на Белоярской АЭС в городе Заречном Свердловской области, передает... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T14:54+0300
2026-10-07T14:54+0300
белоруссия
казахстан
росэнергоатом
мчс
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ЗАРЕЧНЫЙ (Свердловская область), 7 окт – ПРАЙМ. Крупнейшие в Уральском федеральном округе комплексные противоаварийные учения прошли на Белоярской АЭС в городе Заречном Свердловской области, передает корреспондент РИА Новости. Комплексные протиаварийные учения с участием группы оказания экстренной помощи атомным станциям начались во вторник и завершились в среду. В учениях было задействовано более тысячи человек – сотрудники Белоярской АЭС, специалисты кризисного центра "Росэнергоатома", сотрудники полиции и МЧС, силы гражданской обороны, подразделения Минобороны, представители власти. В мероприятии участвовали также иностранные наблюдатели - из Белоруссии и Казахстана. "До событий на Фукусиме у нас допускалось применение внештатных ситуаций только на одном энергоблоке, а после, когда стало понятно, что аварийная внештатная ситуация может происходить на нескольких, были внесены изменения в нормы и правила", – рассказал журналистам первый замгендиректора по эксплуатации АЭС "Росэнергоатома" Валерий Бессонов. С этого момента концерны и все привлекаемые организации разрабатывают сценарии только многоблочной "аварии", и год от года в мероприятиях улучшается взаимодействие, появляются новые технические средства, добавил он. Первая точка, которую показали журналистам в среду, был защищенный пункт управления противоаварийными действиями, затем – сборный эвакуационный пункт в местном доме культуры и пункт демонстрации возможностей мобильной спецтехники. На второй день учений действие выходило за пределы промышленной площадки АЭС и показало, как система реагирования связана и с городом. Учения – условная авария, подчеркивают на станции, ее энергоблоки во время мероприятий эксплуатируются в штатном режиме. По словам директора Белоярской АЭС Юрия Носова, исходным событием в легенде стало "штормовое воздействие", то есть сильный ветер, что привело к "повреждениям" и "потери внешнего энергоснабжения". "Шансы (на такой ураган, как в учениях – ред.) минимальны, но мы должны быть ко всему готовы... Тяжело в учении – легко в бою", – сказал журналистам Носов. Такие масштабные учения проводятся ежегодно на одной из российских атомных станций, предыдущий раз именно на Белоярской АЭС они проходили в 2016 году, тогда в них участвовали около 1,2 тысячи человек и 70 единиц спецтехники.
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белоруссия, казахстан, росэнергоатом, мчс
БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, Росэнергоатом, МЧС
14:54 07.10.2026
 
Крупнейшие в Уральском федеральном округе учения прошли на Белоярской АЭС

На Белоярской АЭС прошли крупнейшие в Уральском федеральном округе противоаварийные учения

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ЗАРЕЧНЫЙ (Свердловская область), 7 окт – ПРАЙМ. Крупнейшие в Уральском федеральном округе комплексные противоаварийные учения прошли на Белоярской АЭС в городе Заречном Свердловской области, передает корреспондент РИА Новости.
Комплексные протиаварийные учения с участием группы оказания экстренной помощи атомным станциям начались во вторник и завершились в среду.
В учениях было задействовано более тысячи человек – сотрудники Белоярской АЭС, специалисты кризисного центра "Росэнергоатома", сотрудники полиции и МЧС, силы гражданской обороны, подразделения Минобороны, представители власти. В мероприятии участвовали также иностранные наблюдатели - из Белоруссии и Казахстана.
"До событий на Фукусиме у нас допускалось применение внештатных ситуаций только на одном энергоблоке, а после, когда стало понятно, что аварийная внештатная ситуация может происходить на нескольких, были внесены изменения в нормы и правила", – рассказал журналистам первый замгендиректора по эксплуатации АЭС "Росэнергоатома" Валерий Бессонов.
С этого момента концерны и все привлекаемые организации разрабатывают сценарии только многоблочной "аварии", и год от года в мероприятиях улучшается взаимодействие, появляются новые технические средства, добавил он.
Первая точка, которую показали журналистам в среду, был защищенный пункт управления противоаварийными действиями, затем – сборный эвакуационный пункт в местном доме культуры и пункт демонстрации возможностей мобильной спецтехники. На второй день учений действие выходило за пределы промышленной площадки АЭС и показало, как система реагирования связана и с городом.
Учения – условная авария, подчеркивают на станции, ее энергоблоки во время мероприятий эксплуатируются в штатном режиме.
По словам директора Белоярской АЭС Юрия Носова, исходным событием в легенде стало "штормовое воздействие", то есть сильный ветер, что привело к "повреждениям" и "потери внешнего энергоснабжения". "Шансы (на такой ураган, как в учениях – ред.) минимальны, но мы должны быть ко всему готовы... Тяжело в учении – легко в бою", – сказал журналистам Носов.
Такие масштабные учения проводятся ежегодно на одной из российских атомных станций, предыдущий раз именно на Белоярской АЭС они проходили в 2016 году, тогда в них участвовали около 1,2 тысячи человек и 70 единиц спецтехники.
 
БЕЛОРУССИЯКАЗАХСТАНРосэнергоатомМЧС
 
 
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