Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Афганистан открыл новые горизонты для восстановления экономики - 07.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261007/afganistan-874036542.html
Афганистан открыл новые горизонты для восстановления экономики
Афганистан открыл новые горизонты для восстановления экономики - 07.10.2026, ПРАЙМ
Афганистан открыл новые горизонты для восстановления экономики
Афганистан несмотря на ограниченные ресурсы открыл новые горизонты для восстановления основ своей экономики, заявил вице-премьер афганского правительства Абдул... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T15:46+0300
2026-10-07T15:46+0300
мировая экономика
афганистан
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874036542.jpg?1791377205
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Афганистан несмотря на ограниченные ресурсы открыл новые горизонты для восстановления основ своей экономики, заявил вице-премьер афганского правительства Абдул Гани Барадар. "Несмотря на ограниченные ресурсы и получение в наследство ряда незавершенных программ экономического роста и развития, Исламский Эмират Афганистан завершил эти программы, открыв новые горизонты для восстановления основ экономики страны", - приводит афганский новостной портал Ariana news, слова вице-премьера, которые он произнес на открытии в Кабуле Пятой национальной и международной торгово-экономической выставки-ярмарки "Имам Абу-Ханифа". Выступая в международном выставочном центре, Барадар заявил, что правительство стремится создать необходимые условия для развития торговли и инвестиций, устранить препятствия в экономической деятельности предпринимателей, обеспечив благоприятную среду для частного сектора в целом. "Сельскохозяйственная, промышленная и коммерческая продукция Афганистана, включая свежие и сушеные фрукты, отличается высоким качеством и может сыграть важную роль в укреплении торговых связей и поиске региональных и международных рынков сбыта. Торговые отношения между странами региона и мира строятся на одном из важнейших принципов торговли - принципе сравнительных и абсолютных преимуществ, что позволяет государствам эффективно удовлетворять свои потребности в различных видах продукции, промышленности и технологий", - сказал чиновник. Барадар особо остановился на вводе в эксплуатацию дороги, связавшей провинцию Бадахшан с Китаем и открытии нового экономического и торгового пути через Ваханский коридор. "Эта дорога соединяет Китай с европейскими рынками через Афганистан по кратчайшему пути и превращает Афганистан в активный центр регионального транзита и торговли", - подчеркнул замглавы афганского правительства. По словам Барадара, с получения доходов от транзита грузов по новому коридору со временем вдоль этого маршрута будут построены крупные и важные объекты инфраструктуры. На пятой международной выставке сотни афганских и зарубежных компаний представили свою продукцию в 600 павильонах, в том числе продукты питания, медикаменты, строительные материалы, товары ремесленников ручной работы, ковры, изделия из пластика и многое другое.
афганистан
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, афганистан, китай
Мировая экономика, АФГАНИСТАН, КИТАЙ
15:46 07.10.2026
 
Афганистан открыл новые горизонты для восстановления экономики

Вице-премьер Барадар: Афганистан открыл новые горизонты для восстановления экономики

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Афганистан несмотря на ограниченные ресурсы открыл новые горизонты для восстановления основ своей экономики, заявил вице-премьер афганского правительства Абдул Гани Барадар.
"Несмотря на ограниченные ресурсы и получение в наследство ряда незавершенных программ экономического роста и развития, Исламский Эмират Афганистан завершил эти программы, открыв новые горизонты для восстановления основ экономики страны", - приводит афганский новостной портал Ariana news, слова вице-премьера, которые он произнес на открытии в Кабуле Пятой национальной и международной торгово-экономической выставки-ярмарки "Имам Абу-Ханифа".
Выступая в международном выставочном центре, Барадар заявил, что правительство стремится создать необходимые условия для развития торговли и инвестиций, устранить препятствия в экономической деятельности предпринимателей, обеспечив благоприятную среду для частного сектора в целом.
"Сельскохозяйственная, промышленная и коммерческая продукция Афганистана, включая свежие и сушеные фрукты, отличается высоким качеством и может сыграть важную роль в укреплении торговых связей и поиске региональных и международных рынков сбыта. Торговые отношения между странами региона и мира строятся на одном из важнейших принципов торговли - принципе сравнительных и абсолютных преимуществ, что позволяет государствам эффективно удовлетворять свои потребности в различных видах продукции, промышленности и технологий", - сказал чиновник.
Барадар особо остановился на вводе в эксплуатацию дороги, связавшей провинцию Бадахшан с Китаем и открытии нового экономического и торгового пути через Ваханский коридор. "Эта дорога соединяет Китай с европейскими рынками через Афганистан по кратчайшему пути и превращает Афганистан в активный центр регионального транзита и торговли", - подчеркнул замглавы афганского правительства. По словам Барадара, с получения доходов от транзита грузов по новому коридору со временем вдоль этого маршрута будут построены крупные и важные объекты инфраструктуры.
На пятой международной выставке сотни афганских и зарубежных компаний представили свою продукцию в 600 павильонах, в том числе продукты питания, медикаменты, строительные материалы, товары ремесленников ручной работы, ковры, изделия из пластика и многое другое.
 
Мировая экономикаАФГАНИСТАНКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала