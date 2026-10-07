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Афганистан открыл новые горизонты для восстановления экономики

Афганистан открыл новые горизонты для восстановления экономики - 07.10.2026, ПРАЙМ

Афганистан открыл новые горизонты для восстановления экономики

Афганистан несмотря на ограниченные ресурсы открыл новые горизонты для восстановления основ своей экономики, заявил вице-премьер афганского правительства Абдул... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T15:46+0300

2026-10-07T15:46+0300

2026-10-07T15:46+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Афганистан несмотря на ограниченные ресурсы открыл новые горизонты для восстановления основ своей экономики, заявил вице-премьер афганского правительства Абдул Гани Барадар. "Несмотря на ограниченные ресурсы и получение в наследство ряда незавершенных программ экономического роста и развития, Исламский Эмират Афганистан завершил эти программы, открыв новые горизонты для восстановления основ экономики страны", - приводит афганский новостной портал Ariana news, слова вице-премьера, которые он произнес на открытии в Кабуле Пятой национальной и международной торгово-экономической выставки-ярмарки "Имам Абу-Ханифа". Выступая в международном выставочном центре, Барадар заявил, что правительство стремится создать необходимые условия для развития торговли и инвестиций, устранить препятствия в экономической деятельности предпринимателей, обеспечив благоприятную среду для частного сектора в целом. "Сельскохозяйственная, промышленная и коммерческая продукция Афганистана, включая свежие и сушеные фрукты, отличается высоким качеством и может сыграть важную роль в укреплении торговых связей и поиске региональных и международных рынков сбыта. Торговые отношения между странами региона и мира строятся на одном из важнейших принципов торговли - принципе сравнительных и абсолютных преимуществ, что позволяет государствам эффективно удовлетворять свои потребности в различных видах продукции, промышленности и технологий", - сказал чиновник. Барадар особо остановился на вводе в эксплуатацию дороги, связавшей провинцию Бадахшан с Китаем и открытии нового экономического и торгового пути через Ваханский коридор. "Эта дорога соединяет Китай с европейскими рынками через Афганистан по кратчайшему пути и превращает Афганистан в активный центр регионального транзита и торговли", - подчеркнул замглавы афганского правительства. По словам Барадара, с получения доходов от транзита грузов по новому коридору со временем вдоль этого маршрута будут построены крупные и важные объекты инфраструктуры. На пятой международной выставке сотни афганских и зарубежных компаний представили свою продукцию в 600 павильонах, в том числе продукты питания, медикаменты, строительные материалы, товары ремесленников ручной работы, ковры, изделия из пластика и многое другое.

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мировая экономика, афганистан, китай