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В Афганистане цены на авиатопливо выросли почти на 60%

В Афганистане цены на авиатопливо выросли почти на 60% - 07.10.2026, ПРАЙМ

В Афганистане цены на авиатопливо выросли почти на 60%

Цены на авиационный керосин в Афганистане выросли почти на 60% с началом войны США и Израиля против Ирана, сообщает афганский новостной портал Tolo news. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T19:52+0300

2026-10-07T19:52+0300

2026-10-07T19:52+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Цены на авиационный керосин в Афганистане выросли почти на 60% с началом войны США и Израиля против Ирана, сообщает афганский новостной портал Tolo news. "В Афганистане цена за тонну авиационного топлива с начала конфликта с участием Ирана выросла почти на 700 долларов. Ранее одна тонна авиационного топлива продавалась за 1095 долларов, сейчас же ее цена достигла 1750 долларов, рост составил 59,82%", - говорится в сообщении. По данным портала, государственная авиакомпания Ariana Afghan Airlines и частная афганская Kam Air, работающие внутри страны, ощутили на себе негативные последствия роста стоимости топлива. "К сожалению, текущий кризис в регионе затронул все авиакомпании, включая афганские. Афганистан сталкивается с множеством логистических проблем, и именно рост цен на топливо наносит наибольший удар по авиаперевозчикам, поскольку авиационное топливо на афганском рынке продается по высокой цене - более 1750 долларов за тонну", - заявил порталу коммерческий директор Kam Air Сулейман Омар, по данным которого авиатопливо составляет львиную долю в операционных расходах авиакомпаний - более 50% от их общих затрат. "Правительство должно поддержать отечественные авиакомпании, включая Ariana Afghan Airlines и Kam Air, чтобы они могли укрепить свои позиции в регионе. Снижение налогов для этих компаний поможет компенсировать часть убытков от роста цен, урегулировать конкуренцию на рынке и предотвратить дальнейшие трудности для национальных авиаперевозчиков", - сказал в беседе с корреспондентом Tolo news афганский экономический аналитик Саид Масуд. Министерство транспорта и гражданской авиации Афганистана сообщает, что рост цен на топливо связан с региональными событиями и затронул авиационный сектор в разных странах. Однако, по данным министерства, Афганистан имеет доступ к поставкам авиационного топлива, и рейсы из аэропортов страны продолжаются в обычном режиме. "Что касается цен на авиатопливо, можно сказать, что рейсы из аэропортов страны продолжаются без перебоев, и пока ни одна авиакомпания не жаловалась на нехватку топлива. Это свидетельствует о том, что министерство транспорта и гражданской авиации продолжает обеспечивать воздушное и наземное обслуживание граждан", - сообщил порталу официальный представитель минтранса Хекматулла Асифи. В настоящее время Афганистан импортирует необходимое авиационное топливо из различных государств, включая Туркмению и Узбекистан.

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мировая экономика, афганистан, иран, сша