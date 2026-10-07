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Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,38%

Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,38% - 07.10.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,38%

Российский рынок акций за основную сессию повысился на 0,38%, следует из данных Московской биржи. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T19:12+0300

2026-10-07T19:12+0300

2026-10-07T19:12+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную сессию повысился на 0,38%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,38%, до 2337,41 пункта.

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