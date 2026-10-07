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Алиханов рассказал о планах по локализации производства сельхозтехники

Алиханов рассказал о планах по локализации производства сельхозтехники - 07.10.2026, ПРАЙМ

Алиханов рассказал о планах по локализации производства сельхозтехники

Россия к 2030 году планирует достичь 90-процентного уровня локализации в производстве сельскохозяйственной техники, такая техника должна занять долю внутреннего | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T16:20+0300

2026-10-07T16:20+0300

2026-10-07T16:20+0300

россия

промышленность

антон алиханов

минпромторг

минсельхоз

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Россия к 2030 году планирует достичь 90-процентного уровня локализации в производстве сельскохозяйственной техники, такая техника должна занять долю внутреннего рынка в 80%, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов. "По локализации мы к 2030 году должны выйти на уровень 90%. Сейчас у нас охват российской техникой 55%, мы планируем выйти на 80% - задача непростая, но я думаю, что мы сможем ее достичь", - сказал министр в рамках пленарного заседания на выставке "Золотая осень". По его словам, наиболее сильные позиции на рынке на сегодня занимают российские и белорусские тракторы, зерноуборочные комбайны и кормоуборочная техника. При этом доля новых российских и белорусских тракторов в парке по итогам прошлого года превысила 13%, а новых комбайнов составила около 14,5%. В сегменте навесного и прицепного оборудования доля на рынке составила 60%. Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" – главное деловое событие в сфере АПК. Крупнейший аграрный форум проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года. Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, антон алиханов, минпромторг, минсельхоз