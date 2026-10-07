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Алиханов заявил о стабилизации ситуации на рынке сельхозтехники
Алиханов заявил о стабилизации ситуации на рынке сельхозтехники - 07.10.2026, ПРАЙМ
Алиханов заявил о стабилизации ситуации на рынке сельхозтехники
Ситуация на российском рынке сельскохозяйственной техники в текущем году стабилизировалась, в первом полугодии продажи выросли на 4%, заявил глава Минпромторга... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T16:20+0300
2026-10-07T16:20+0300
2026-10-07T16:20+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Ситуация на российском рынке сельскохозяйственной техники в текущем году стабилизировалась, в первом полугодии продажи выросли на 4%, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках выставки "Золотая осень".
"В нынешнем году, благодаря нашим совместным мерам, вместе с Минсельхозом принимаемым, мы смогли ситуацию определенным образом стабилизировать. Мы видим стабилизацию, по итогам полугодия мы прибавили примерно 4% к полугодию 2025 года. Соответственно увеличились и объемы производства – незначительно, примерно на 4-3,8% к аналогичному периоду", - сказал министр на пленарном заседании.
По итогам прошлого года рынок основных видов сельхозтехники в РФ сократился почти на 26% в стоимостном выражении. По отгрузкам отечественной техники наблюдалось снижение на 22,5% в денежном выражении.
Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" – главное деловое событие в сфере АПК. Крупнейший аграрный форум проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года. Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.
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россия, бизнес, антон алиханов, минсельхоз, минпромторг
РОССИЯ, Бизнес, Антон Алиханов, Минсельхоз, Минпромторг
Алиханов заявил о стабилизации ситуации на рынке сельхозтехники
Алиханов: ситуация на рынке сельхозтехники в России стабилизировалась
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Ситуация на российском рынке сельскохозяйственной техники в текущем году стабилизировалась, в первом полугодии продажи выросли на 4%, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках выставки "Золотая осень".
"В нынешнем году, благодаря нашим совместным мерам, вместе с Минсельхозом принимаемым, мы смогли ситуацию определенным образом стабилизировать. Мы видим стабилизацию, по итогам полугодия мы прибавили примерно 4% к полугодию 2025 года. Соответственно увеличились и объемы производства – незначительно, примерно на 4-3,8% к аналогичному периоду", - сказал министр на пленарном заседании.
По итогам прошлого года рынок основных видов сельхозтехники в РФ сократился почти на 26% в стоимостном выражении. По отгрузкам отечественной техники наблюдалось снижение на 22,5% в денежном выражении.
Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" – главное деловое событие в сфере АПК. Крупнейший аграрный форум проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года. Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.