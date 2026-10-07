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Алиханов заявил о стабилизации ситуации на рынке сельхозтехники

Алиханов заявил о стабилизации ситуации на рынке сельхозтехники - 07.10.2026, ПРАЙМ

Алиханов заявил о стабилизации ситуации на рынке сельхозтехники

Ситуация на российском рынке сельскохозяйственной техники в текущем году стабилизировалась, в первом полугодии продажи выросли на 4%, заявил глава Минпромторга... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T16:20+0300

2026-10-07T16:20+0300

2026-10-07T16:20+0300

россия

бизнес

антон алиханов

минсельхоз

минпромторг

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Ситуация на российском рынке сельскохозяйственной техники в текущем году стабилизировалась, в первом полугодии продажи выросли на 4%, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках выставки "Золотая осень". "В нынешнем году, благодаря нашим совместным мерам, вместе с Минсельхозом принимаемым, мы смогли ситуацию определенным образом стабилизировать. Мы видим стабилизацию, по итогам полугодия мы прибавили примерно 4% к полугодию 2025 года. Соответственно увеличились и объемы производства – незначительно, примерно на 4-3,8% к аналогичному периоду", - сказал министр на пленарном заседании. По итогам прошлого года рынок основных видов сельхозтехники в РФ сократился почти на 26% в стоимостном выражении. По отгрузкам отечественной техники наблюдалось снижение на 22,5% в денежном выражении. Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" – главное деловое событие в сфере АПК. Крупнейший аграрный форум проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года. Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, антон алиханов, минсельхоз, минпромторг