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Рынок смотрит вверх
Рынок смотрит вверх - 07.10.2026, ПРАЙМ
Рынок смотрит вверх
Индекс Мосбиржи после прорыва сильного сопротивления 2300 пунктов закономерно ускорился вверх — сегодня утром бенчмарк уже был под 2340 пунктов. Идет техничный... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T10:14+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи после прорыва сильного сопротивления 2300 пунктов закономерно ускорился вверх — сегодня утром бенчмарк уже был под 2340 пунктов. Идет техничный набор высоты с прежним ориентиром бенчмарка на пики осени и середины лета — область 2380–2400 пунктов. Факторы оптимизма — развитие геополитического процесса, скачок курсов инвалют, стабильно высокие цены энергоносителей.Лучше рынка во вторник — акции банков МКБ (+9,5%), "Совкомбанка" (+4%), ВТБ (+2,5%), "Т-Технологий" (+1%). Бумаги сектора финансов сменили лидеров понедельника — сектор сталеваров. Фактор ралли акций банковской отрасли — разрешение на продажу российских активов итальянского банка, ожидания деэскалации на внешнем контуре, ранее накопленная перепроданность. По технике: акции МКБ волатильные и могут превысить 9,5 рубля, бумаги "Совкомбанка" прорвали 10 рублей вверх и теперь способны к 10,7 рубля, акции ВТБ уже протестировали 56 рублей, а это заявка на ход к круглым 60 рублям, а акции "Т-Технологий" на подъеме достигли сопротивления 273 рубля, после чего могут пойти уже к 285 рублям. Это локально, а долгосрочные таргеты: 6 рублей, 14 рублей, 65 рублей и 320 рублей соответственно.Рубль продолжил дешеветь, курсы инвалют резко взлетели на фоне анонса покупки валюты Минфином в 6 раз больше, чем в сентябре — на месяц вперед лимит расширен до 12 миллиардов рублей в сутки. Курс доллара подскочил на 85,7, евро уже за 96, а юань в моменте был под 12,85. Здесь много и спекуляций, поэтому после ралли пары могут немного откатить на поддержки: 85, 95 и 12,7 соответственно.Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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Михаил Зельцер
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Михаил Зельцер
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втб, совкомбанк, мкб, михаил зельцер, рынок, торги, индексы, мнения аналитиков
ВТБ, Совкомбанк, МКБ, Михаил Зельцер, Рынок, Торги, Индексы, Мнения аналитиков