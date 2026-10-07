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Рынок демонстрирует смешанную динамику

Рынок демонстрирует смешанную динамику - 07.10.2026, ПРАЙМ

Рынок демонстрирует смешанную динамику

Индекс Мосбиржи по состоянию на 20:10 вторника вырос на 0,32%, до 2328,98 пункта. Индекс РТС просел на 0,59%, до 855,99 пункта, индекс гособлигаций RGBI упал на | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T10:10+0300

2026-10-07T10:10+0300

2026-10-07T10:10+0300

рынок

сша

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мосбиржа

ближний восток

торги

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минфин рф

мнения аналитиков

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по состоянию на 20:10 вторника вырос на 0,32%, до 2328,98 пункта. Индекс РТС просел на 0,59%, до 855,99 пункта, индекс гособлигаций RGBI упал на 0,18%, до 111,09 пункта. Российский рынок акций завершил вторник разнонаправленно: индекс Мосбиржи подрос, тогда как РТС оказался под давлением из-за волатильности валютного рынка.Во вторник в течение дня рубль слабел, однако к концу сессии перешел к укреплению и отыграл потери начала недели. Доллар США опустился на 0,43%, до 85,34 рубля, юань — на 0,49%, до 12,72 рубля. Рубль терял позиции на фоне объявленной в понедельник, 5 октября, новости: Минфин России сообщил об увеличении покупок иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. С 7 октября по 6 ноября на операции направят 279,4 миллиарда рублей, или 12,7 миллиарда рублей ежедневно, против прежних 2,5 миллиарда рублей. С учетом корректировок Банка России ежедневный объем чистых покупок валюты составит 12,12 миллиарда рублей. Мы ожидаем, что в октябре курс стабилизируется в диапазоне 84–88 рублей за доллар США.Котировки нефти марки Brent в ходе торгов падали ниже 100 долларов за баррель, в моменте просадка достигала 3%. Цены на топливо начали снижаться после того, как страны "Большой семерки" решили высвободить запасы нефти из стратегических хранилищ. Также на нефтяные цены повлиял рост экспорта с Ближнего Востока: страны Персидского залива довели добычу до 81% от довоенных уровней, а Саудовская Аравия восстановила прокачку по трубопроводу "Восток — Запад" до 5,8 миллиона баррелей в сутки. Тем не менее Минэнерго США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent на 2026 год — с 91 до 96,30 доллара за баррель.Котировки акций "Совкомбанка" выросли после решения увеличить выкуп собственных бумаг с 2 миллиардов рублей до 3 миллиардов рублей в квартал начиная с 7 октября. Рентабельность капитала за I полугодие 2026 года составила 21,1%. При этом на 1 октября акция стоила 9,4 рубля, или 0,49 балансовой стоимости. По МСФО капитал акционеров на 30 июня составлял 19 рублей на одну бумагу в обращении. Менеджмент считает текущую оценку заниженной. Мы положительно оцениваем это решение и сохраняем позитивный взгляд на акции компании.Котировки акций МГКЛ также пошли вверх после того, как генеральный директор Алексей Лазутин объявил о планах увеличить свою долю в капитале с 12,7% до 29%. Приобретение предполагается провести через внебиржевые сделки. Для оператора на рынке ресейла рост доли менеджмента сигнализирует об уверенности в модели. Однако внебиржевой формат не создает нового спроса в биржевом стакане.Мы ожидаем, что сегодня индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 2300–2350 пунктов. Дальнейшее укрепление рубля и снижение цен на нефть способны вернуть индикатор к 2280 пунктам. При нейтральном внешнем фоне ждем консолидации вблизи текущих отметок.Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер"

сша

ближний восток

персидский залив

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2026

Дмитрий Вишневский https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859907914_0:302:2048:2350_100x100_80_0_0_c3606a367eb94a07e7b0272f1930703a.jpg

Дмитрий Вишневский https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859907914_0:302:2048:2350_100x100_80_0_0_c3606a367eb94a07e7b0272f1930703a.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Вишневский https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859907914_0:302:2048:2350_100x100_80_0_0_c3606a367eb94a07e7b0272f1930703a.jpg

рынок, сша, ртс, мосбиржа, ближний восток, торги, персидский залив, минфин рф, мнения аналитиков