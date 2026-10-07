https://1prime.ru/20261007/analitiki-874015001.html
Рынок демонстрирует смешанную динамику
Рынок демонстрирует смешанную динамику - 07.10.2026, ПРАЙМ
Рынок демонстрирует смешанную динамику
Индекс Мосбиржи по состоянию на 20:10 вторника вырос на 0,32%, до 2328,98 пункта. Индекс РТС просел на 0,59%, до 855,99 пункта, индекс гособлигаций RGBI упал на | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T10:10+0300
2026-10-07T10:10+0300
2026-10-07T10:10+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по состоянию на 20:10 вторника вырос на 0,32%, до 2328,98 пункта. Индекс РТС просел на 0,59%, до 855,99 пункта, индекс гособлигаций RGBI упал на 0,18%, до 111,09 пункта. Российский рынок акций завершил вторник разнонаправленно: индекс Мосбиржи подрос, тогда как РТС оказался под давлением из-за волатильности валютного рынка.Во вторник в течение дня рубль слабел, однако к концу сессии перешел к укреплению и отыграл потери начала недели. Доллар США опустился на 0,43%, до 85,34 рубля, юань — на 0,49%, до 12,72 рубля. Рубль терял позиции на фоне объявленной в понедельник, 5 октября, новости: Минфин России сообщил об увеличении покупок иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. С 7 октября по 6 ноября на операции направят 279,4 миллиарда рублей, или 12,7 миллиарда рублей ежедневно, против прежних 2,5 миллиарда рублей. С учетом корректировок Банка России ежедневный объем чистых покупок валюты составит 12,12 миллиарда рублей. Мы ожидаем, что в октябре курс стабилизируется в диапазоне 84–88 рублей за доллар США.Котировки нефти марки Brent в ходе торгов падали ниже 100 долларов за баррель, в моменте просадка достигала 3%. Цены на топливо начали снижаться после того, как страны "Большой семерки" решили высвободить запасы нефти из стратегических хранилищ. Также на нефтяные цены повлиял рост экспорта с Ближнего Востока: страны Персидского залива довели добычу до 81% от довоенных уровней, а Саудовская Аравия восстановила прокачку по трубопроводу "Восток — Запад" до 5,8 миллиона баррелей в сутки. Тем не менее Минэнерго США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent на 2026 год — с 91 до 96,30 доллара за баррель.Котировки акций "Совкомбанка" выросли после решения увеличить выкуп собственных бумаг с 2 миллиардов рублей до 3 миллиардов рублей в квартал начиная с 7 октября. Рентабельность капитала за I полугодие 2026 года составила 21,1%. При этом на 1 октября акция стоила 9,4 рубля, или 0,49 балансовой стоимости. По МСФО капитал акционеров на 30 июня составлял 19 рублей на одну бумагу в обращении. Менеджмент считает текущую оценку заниженной. Мы положительно оцениваем это решение и сохраняем позитивный взгляд на акции компании.Котировки акций МГКЛ также пошли вверх после того, как генеральный директор Алексей Лазутин объявил о планах увеличить свою долю в капитале с 12,7% до 29%. Приобретение предполагается провести через внебиржевые сделки. Для оператора на рынке ресейла рост доли менеджмента сигнализирует об уверенности в модели. Однако внебиржевой формат не создает нового спроса в биржевом стакане.Мы ожидаем, что сегодня индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 2300–2350 пунктов. Дальнейшее укрепление рубля и снижение цен на нефть способны вернуть индикатор к 2280 пунктам. При нейтральном внешнем фоне ждем консолидации вблизи текущих отметок.Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер"
сша
ближний восток
персидский залив
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Дмитрий Вишневский
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Дмитрий Вишневский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859907914_0:302:2048:2350_100x100_80_0_0_c3606a367eb94a07e7b0272f1930703a.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дмитрий Вишневский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859907914_0:302:2048:2350_100x100_80_0_0_c3606a367eb94a07e7b0272f1930703a.jpg
рынок, сша, ртс, мосбиржа, ближний восток, торги, персидский залив, минфин рф, мнения аналитиков
Рынок, США, РТС, Мосбиржа, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Торги, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Минфин РФ, Мнения аналитиков
Рынок демонстрирует смешанную динамику
Индекс Мосбиржи вырос до 2328 пунктов, РТС упал до 855,99, Brent — ниже 100 долларов
Дмитрий Вишневский
аналитик "Цифра брокер"