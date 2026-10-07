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Apple и LG разработают "умный" дверной замок, пишет Bloomberg
Apple и LG разработают "умный" дверной замок, пишет Bloomberg - 07.10.2026, ПРАЙМ
Apple и LG разработают "умный" дверной замок, пишет Bloomberg
Американская корпорация Apple совместно с южнокорейской LG Electronics собираются разработать "умный" дверной замок и ряд других устройств для дома, сообщает... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T13:23+0300
2026-10-07T13:23+0300
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технологии
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lg electronics
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple совместно с южнокорейской LG Electronics собираются разработать "умный" дверной замок и ряд других устройств для дома, сообщает информационное агентство Блумберг. "Предстоящий выход Apple Inc. на рынок устройств для "умного" дома будет включать в себя дверной звонок, термостат и другие устройства, разработанные в рамках партнерства с LG Electronics Inc.", - говорится в сообщении. Эти продукты будут частью системы "умного" дома, предлагаемого Apple, и будут работать с центральным устройством, обновленной "умной" колонкой Home Pod Mini и новой телевизионной приставкой, согласно источникам, знакомым с информацией, отмечает Блумберг. Как передает агентство со слов неназванных источников, разработки Apple и LG Electronics включают в себя "умный" дверной замок с засовом, внутреннюю и наружную камеры видеонаблюдения, прожекторную камеру. Хотя обе компании сотрудничают по вопросам разработки устройств, продукция будет выпускаться под брендом LG, южнокорейский партнер также будет заниматься производством и технической поддержкой, уточняет Блумберг. Ранее в сентябре Блумберг сообщал, что Apple планирует выйти на рынок устройств для "умного" дома 13 октября. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством смартфонов iPhone, компьютеров и ноутбуков Mac, а также планшетов, "умных" часов, наушников, аудиоэлектроники и других устройств. Также владеет рядом цифровых сервисов. LG Electronics - южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.
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технологии, сеул, apple, lg electronics
Технологии, СЕУЛ, Apple, LG Electronics
Apple и LG разработают "умный" дверной замок, пишет Bloomberg
Bloomberg: Apple и LG разработают "умный" дверной замок и ряд устройств для дома
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple совместно с южнокорейской LG Electronics собираются разработать "умный" дверной замок и ряд других устройств для дома, сообщает информационное агентство Блумберг.
"Предстоящий выход Apple Inc. на рынок устройств для "умного" дома будет включать в себя дверной звонок, термостат и другие устройства, разработанные в рамках партнерства с LG Electronics Inc.", - говорится в сообщении.
Эти продукты будут частью системы "умного" дома, предлагаемого Apple, и будут работать с центральным устройством, обновленной "умной" колонкой Home Pod Mini и новой телевизионной приставкой, согласно источникам, знакомым с информацией, отмечает Блумберг.
Как передает агентство со слов неназванных источников, разработки Apple и LG Electronics включают в себя "умный" дверной замок с засовом, внутреннюю и наружную камеры видеонаблюдения, прожекторную камеру.
Хотя обе компании сотрудничают по вопросам разработки устройств, продукция будет выпускаться под брендом LG, южнокорейский партнер также будет заниматься производством и технической поддержкой, уточняет Блумберг.
Ранее в сентябре Блумберг сообщал, что Apple планирует выйти на рынок устройств для "умного" дома 13 октября.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством смартфонов iPhone, компьютеров и ноутбуков Mac, а также планшетов, "умных" часов, наушников, аудиоэлектроники и других устройств. Также владеет рядом цифровых сервисов.
LG Electronics - южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.