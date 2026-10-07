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АСВ выплатит более половины требований кредиторов "Таврического банка" - 07.10.2026, ПРАЙМ
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АСВ выплатит более половины требований кредиторов "Таврического банка"
АСВ выплатит более половины требований кредиторов "Таврического банка" - 07.10.2026, ПРАЙМ
АСВ выплатит более половины требований кредиторов "Таврического банка"
Более половины требований кредиторов первой очереди "Таврического банка" будут удовлетворены, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ). | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T11:34+0300
2026-10-07T11:34+0300
финансы
банки
агентство по страхованию вкладов
асв
банк россии
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Более половины требований кредиторов первой очереди "Таврического банка" будут удовлетворены, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ). "Государственная корпорация АСВ дополнительно направит 2,68 миллиарда рублей на расчеты с кредиторами "Таврического банка". Выплаты начнутся 14 октября 2026 года. Таким образом, требования кредиторов первой очереди, включенные в реестр требований кредиторов, будут удовлетворены в размере 51,83% от суммы установленных требований, составляющей 69,05 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что увеличение размера выплат кредиторам достигнуто в основном в результате поступлений в конкурсную массу банка денежных средств, полученных от реализации ценных бумаг и недвижимого имущества, а также за счет выплаты купонного дохода и по кредитным договорам. Ранее АСВ уже направило на расчеты с кредиторами "Таврического" 33,12 миллиарда рублей. АСВ продолжит выплаты кредиторам по мере поступления средств в конкурсную массу банка, заключает госкорпорация. В сентябре прошлого года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка" в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации и по причине полной утраты собственных средств кредитной организации.
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192
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финансы, банки, агентство по страхованию вкладов, асв, банк россии
Финансы, Банки, Агентство по страхованию вкладов, АСВ, Банк России
11:34 07.10.2026
 
АСВ выплатит более половины требований кредиторов "Таврического банка"

АСВ: более половины требований кредиторов первой очереди "Таврического банка" удовлетворят

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Более половины требований кредиторов первой очереди "Таврического банка" будут удовлетворены, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
"Государственная корпорация АСВ дополнительно направит 2,68 миллиарда рублей на расчеты с кредиторами "Таврического банка". Выплаты начнутся 14 октября 2026 года. Таким образом, требования кредиторов первой очереди, включенные в реестр требований кредиторов, будут удовлетворены в размере 51,83% от суммы установленных требований, составляющей 69,05 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что увеличение размера выплат кредиторам достигнуто в основном в результате поступлений в конкурсную массу банка денежных средств, полученных от реализации ценных бумаг и недвижимого имущества, а также за счет выплаты купонного дохода и по кредитным договорам.
Ранее АСВ уже направило на расчеты с кредиторами "Таврического" 33,12 миллиарда рублей.
АСВ продолжит выплаты кредиторам по мере поступления средств в конкурсную массу банка, заключает госкорпорация.
В сентябре прошлого года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка" в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации и по причине полной утраты собственных средств кредитной организации.
 
ФинансыБанкиАгентство по страхованию вкладовАСВБанк России
 
 
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