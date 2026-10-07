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Китайские авиакомпании повысят топливный сбор на внутренние рейсы

Китайские авиакомпании повысят топливный сбор на внутренние рейсы - 07.10.2026, ПРАЙМ

Китайские авиакомпании повысят топливный сбор на внутренние рейсы

Китайские авиалинии с 10 октября повысят топливный сбор на внутренние рейсы до 90 юаней (13,4 доллара), сообщает издание "Пэнпай". | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T11:00+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Китайские авиалинии с 10 октября повысят топливный сбор на внутренние рейсы до 90 юаней (13,4 доллара), сообщает издание "Пэнпай". "Шестого октября авиакомпания 9Air опубликовала объявление о корректировке стандарта взимания топливного сбора на внутренних рейсах с 10 октября... В настоящее время все китайские авиакомпании взимают одинаковый топливный сбор на внутренних рейсах, это значит, что с 10 октября произойдет всеобщее повышение", - пишет издание. На внутренних рейсах до 800 километров на каждого взрослого пассажира топливный сбор составит 50 юаней (7,46 доллара), а на рейсах свыше 800 километров - 90 юаней (13,4 доллара). Для детей, а также для военнослужащих и полицейских инвалидов сбор составит 20 юаней (2,9 доллара) и 40 юаней (5,9 доллара) в зависимости от дальности. Согласно данным издания, сбор вырос на 10 и 20 юаней соответственно (1,4 и 2,9 доллара) по сравнению с предыдущим показателем.

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