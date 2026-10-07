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Названы самые дорогие авиаперевозки для российского бизнеса в сентябре - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Названы самые дорогие авиаперевозки для российского бизнеса в сентябре
Названы самые дорогие авиаперевозки для российского бизнеса в сентябре - 07.10.2026, ПРАЙМ
Названы самые дорогие авиаперевозки для российского бизнеса в сентябре
Перелет трех сотрудников российского бизнеса в рамках командировки в сентябре обошелся компании в 1,1 миллиона рублей, сотрудники отправились туда-обратно по... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T08:47+0300
2026-10-07T08:47+0300
бизнес
россия
москва
южно-сахалинск
бангладеш
onetwotrip
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Перелет трех сотрудников российского бизнеса в рамках командировки в сентябре обошелся компании в 1,1 миллиона рублей, сотрудники отправились туда-обратно по маршруту Москва - Южно-Сахалинск, рассказали РИА Новости в сервисе для организации командировок "OneTwoTrip для бизнеса". "В сегменте авиаперевозок наибольшие затраты понесла компания, занимающаяся строительством жилых зданий. Перелет трех сотрудников бизнес-классом по маршруту Москва - Южно-Сахалинск и обратно обошелся организации в 1,1 миллиона рублей", - выяснили в сервисе, изучив самые дорогие бронирования российского бизнеса в сентябре. По их данным, на втором месте расположилась масштабная отправка специалистов в Бангладеш: билеты для девяти пассажиров в одну сторону из Санкт-Петербурга в Дакку стоили 887 тысяч рублей. "Третью строчку занял билет бизнес-класса из Москвы в Лондон и обратно за 784 тысячи рублей для одного представителя сферы информационных технологий", - добавили аналитики. Помимо этого, в пятерку самых дорогих авиационных заказов также вошли перелет девяти специалистов в одну сторону из Благовещенска в Москву за 609 тысяч рублей и поездка четырех сотрудников из Москвы в Гуанчжоу и обратно за 604 тысячи рублей. При этом в категории гостиничных услуг лидером стала деловая поездка в Объединенные Арабские Эмираты. Компания заплатила за проживание сотрудника 605 тысяч рублей за шесть ночей с завтраком в пятизвездочной гостинице Дубая. Далее следует командировка в Рим: две ночи в пятизвездочном отеле для трех работников стоили 515 тысяч рублей. На третьем месте - восемь ночей в пятизвездочной гостинице Венеции для одного человека за 510 тысяч рублей. "В список также вошли семь ночей в пятизвездочном отеле Мюнхена для представителя производства изделий из пластмасс за 490 тысяч рублей и три ночи в четырехзвездочной гостинице Владивостока для трех сотрудников из сферы пассажирского воздушного транспорта за 438 тысяч рублей", - заключили в сервисе.
москва
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192
40
192
40
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5
4.7
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бизнес, россия, москва, южно-сахалинск, бангладеш, onetwotrip
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Южно-Сахалинск, Бангладеш, OneTwoTrip
08:47 07.10.2026
 
Названы самые дорогие авиаперевозки для российского бизнеса в сентябре

"OneTwoTrip": перелет трех сотрудников в сентябре обошелся компании в 1,1 миллиона рублей

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Перелет трех сотрудников российского бизнеса в рамках командировки в сентябре обошелся компании в 1,1 миллиона рублей, сотрудники отправились туда-обратно по маршруту Москва - Южно-Сахалинск, рассказали РИА Новости в сервисе для организации командировок "OneTwoTrip для бизнеса".
"В сегменте авиаперевозок наибольшие затраты понесла компания, занимающаяся строительством жилых зданий. Перелет трех сотрудников бизнес-классом по маршруту Москва - Южно-Сахалинск и обратно обошелся организации в 1,1 миллиона рублей", - выяснили в сервисе, изучив самые дорогие бронирования российского бизнеса в сентябре.
По их данным, на втором месте расположилась масштабная отправка специалистов в Бангладеш: билеты для девяти пассажиров в одну сторону из Санкт-Петербурга в Дакку стоили 887 тысяч рублей. "Третью строчку занял билет бизнес-класса из Москвы в Лондон и обратно за 784 тысячи рублей для одного представителя сферы информационных технологий", - добавили аналитики.
Помимо этого, в пятерку самых дорогих авиационных заказов также вошли перелет девяти специалистов в одну сторону из Благовещенска в Москву за 609 тысяч рублей и поездка четырех сотрудников из Москвы в Гуанчжоу и обратно за 604 тысячи рублей.
При этом в категории гостиничных услуг лидером стала деловая поездка в Объединенные Арабские Эмираты. Компания заплатила за проживание сотрудника 605 тысяч рублей за шесть ночей с завтраком в пятизвездочной гостинице Дубая.
Далее следует командировка в Рим: две ночи в пятизвездочном отеле для трех работников стоили 515 тысяч рублей. На третьем месте - восемь ночей в пятизвездочной гостинице Венеции для одного человека за 510 тысяч рублей.
"В список также вошли семь ночей в пятизвездочном отеле Мюнхена для представителя производства изделий из пластмасс за 490 тысяч рублей и три ночи в четырехзвездочной гостинице Владивостока для трех сотрудников из сферы пассажирского воздушного транспорта за 438 тысяч рублей", - заключили в сервисе.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАЮжно-СахалинскБангладешOneTwoTrip
 
 
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