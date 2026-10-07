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Всемирный банк прогнозирует рост экономики Турции в 2026 году - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Всемирный банк прогнозирует рост экономики Турции в 2026 году
Всемирный банк прогнозирует рост экономики Турции в 2026 году - 07.10.2026, ПРАЙМ
Всемирный банк прогнозирует рост экономики Турции в 2026 году
Всемирный банк прогнозирует рост экономики Турции на 2,8% в 2026 году, на 3,8% в 2027 году и на 4,5% в 2028 году, говорится в новом докладе банка. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T09:44+0300
2026-10-07T10:54+0300
финансы
мировая экономика
турция
европа
центральная азия
всемирный банк
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АНКАРА, 7 окт – ПРАЙМ. Всемирный банк прогнозирует рост экономики Турции на 2,8% в 2026 году, на 3,8% в 2027 году и на 4,5% в 2028 году, говорится в новом докладе банка. Согласно документу, ужесточение экономической политики и рост стоимости импортируемых энергоносителей будут сдерживать экономическую активность Турции в текущем году. "Рост экономики Турции, как ожидается, составит 2,8% в этом году, 3,8% в следующем году и 4,5% в 2028 году", — говорится в докладе Всемирного банка, который привела газета Ekonomim. При этом Всемирный банк ожидает, что ускорение экономического роста Турции в 2027 и 2028 годах внесет существенный вклад в восстановление экономики всего региона Европы и Центральной Азии. В целом темп роста развивающихся экономик Европы и Центральной Азии, по прогнозу Всемирного банка, по итогам текущего года замедлится до 2,2% с 2,6% в прошлом году. В докладе отмечается, что замедление экономической активности охватывает весь регион и отражает слабые перспективы большинства входящих в него стран.
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финансы, мировая экономика, турция, европа, центральная азия, всемирный банк
Финансы, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, ЕВРОПА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, Всемирный банк
09:44 07.10.2026 (обновлено: 10:54 07.10.2026)
 
Всемирный банк прогнозирует рост экономики Турции в 2026 году

Всемирный банк прогнозирует рост экономики Турции на 2,8% в 2026 году

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АНКАРА, 7 окт – ПРАЙМ. Всемирный банк прогнозирует рост экономики Турции на 2,8% в 2026 году, на 3,8% в 2027 году и на 4,5% в 2028 году, говорится в новом докладе банка.
Согласно документу, ужесточение экономической политики и рост стоимости импортируемых энергоносителей будут сдерживать экономическую активность Турции в текущем году.
"Рост экономики Турции, как ожидается, составит 2,8% в этом году, 3,8% в следующем году и 4,5% в 2028 году", — говорится в докладе Всемирного банка, который привела газета Ekonomim.
При этом Всемирный банк ожидает, что ускорение экономического роста Турции в 2027 и 2028 годах внесет существенный вклад в восстановление экономики всего региона Европы и Центральной Азии.
В целом темп роста развивающихся экономик Европы и Центральной Азии, по прогнозу Всемирного банка, по итогам текущего года замедлится до 2,2% с 2,6% в прошлом году.
В докладе отмечается, что замедление экономической активности охватывает весь регион и отражает слабые перспективы большинства входящих в него стран.
 
ФинансыМировая экономикаТУРЦИЯЕВРОПАЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯВсемирный банк
 
 
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