https://1prime.ru/20261007/bank-874012778.html

Всемирный банк прогнозирует рост экономики Турции в 2026 году

Всемирный банк прогнозирует рост экономики Турции в 2026 году - 07.10.2026, ПРАЙМ

Всемирный банк прогнозирует рост экономики Турции в 2026 году

Всемирный банк прогнозирует рост экономики Турции на 2,8% в 2026 году, на 3,8% в 2027 году и на 4,5% в 2028 году, говорится в новом докладе банка. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T09:44+0300

2026-10-07T09:44+0300

2026-10-07T10:54+0300

финансы

мировая экономика

турция

европа

центральная азия

всемирный банк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874012778.jpg?1791359697

АНКАРА, 7 окт – ПРАЙМ. Всемирный банк прогнозирует рост экономики Турции на 2,8% в 2026 году, на 3,8% в 2027 году и на 4,5% в 2028 году, говорится в новом докладе банка. Согласно документу, ужесточение экономической политики и рост стоимости импортируемых энергоносителей будут сдерживать экономическую активность Турции в текущем году. "Рост экономики Турции, как ожидается, составит 2,8% в этом году, 3,8% в следующем году и 4,5% в 2028 году", — говорится в докладе Всемирного банка, который привела газета Ekonomim. При этом Всемирный банк ожидает, что ускорение экономического роста Турции в 2027 и 2028 годах внесет существенный вклад в восстановление экономики всего региона Европы и Центральной Азии. В целом темп роста развивающихся экономик Европы и Центральной Азии, по прогнозу Всемирного банка, по итогам текущего года замедлится до 2,2% с 2,6% в прошлом году. В докладе отмечается, что замедление экономической активности охватывает весь регион и отражает слабые перспективы большинства входящих в него стран.

турция

европа

центральная азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, турция, европа, центральная азия, всемирный банк