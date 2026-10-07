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ЦБ Индии повысил ключевую ставку до 5,5%
ЦБ Индии повысил ключевую ставку до 5,5% - 07.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ Индии повысил ключевую ставку до 5,5%
Резервный банк Индии принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 5,5% на фоне сложной геополитической ситуации, говорится в заявлении... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T14:48+0300
2026-10-07T14:48+0300
2026-10-07T14:50+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Резервный банк Индии принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 5,5% на фоне сложной геополитической ситуации, говорится в заявлении регулятора. "Проведя детальную оценку складывающейся макроэкономической и финансовой ситуации, а также перспектив ее развития, Комитет по денежно-кредитной политике единогласно принял решение повысить ключевую ставку репо на 25 базисных пунктов, до 5,50%", - говорится в сообщении. В ЦБ отметили, что новое обострение конфликта на Ближнем Востоке и вызванная им волатильность цен на энергоносители усилили нестабильность мировой экономики. Риски для индийской экономики создает и низкая урожайность из-за климатического явления Эль-Ниньо. При этом индийская экономика демонстрирует высокие темпы роста и, как ожидается, сохранит устойчивость. По данным Национального статистического управления, рост реального ВВП страны в первом квартале 2026-2027 финансового года составил 7,8%, превысив ожидания. Инфляция по индексу потребительских цен в 2026-2027 финансовом году прогнозируется на уровне 5,8%. Базовая инфляция в текущем финансовом году ожидается на уровне 4,4%.
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банки, финансы, индия, ближний восток, эль-ниньо
Банки, Финансы, ИНДИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Эль-Ниньо
ЦБ Индии повысил ключевую ставку до 5,5%
ЦБ Индии повысил ключевую ставку до 5,5% из-за напряженной геополитической ситуации
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Резервный банк Индии принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 5,5% на фоне сложной геополитической ситуации, говорится в заявлении регулятора.
"Проведя детальную оценку складывающейся макроэкономической и финансовой ситуации, а также перспектив ее развития, Комитет по денежно-кредитной политике единогласно принял решение повысить ключевую ставку репо на 25 базисных пунктов, до 5,50%", - говорится в сообщении.
В ЦБ отметили, что новое обострение конфликта на Ближнем Востоке и вызванная им волатильность цен на энергоносители усилили нестабильность мировой экономики. Риски для индийской экономики создает и низкая урожайность из-за климатического явления Эль-Ниньо.
При этом индийская экономика демонстрирует высокие темпы роста и, как ожидается, сохранит устойчивость. По данным Национального статистического управления, рост реального ВВП страны в первом квартале 2026-2027 финансового года составил 7,8%, превысив ожидания.
Инфляция по индексу потребительских цен в 2026-2027 финансовом году прогнозируется на уровне 5,8%. Базовая инфляция в текущем финансовом году ожидается на уровне 4,4%.