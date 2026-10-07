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СМИ узнали подробности решения G7 по высвобождению топлива - 07.10.2026, ПРАЙМ
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СМИ узнали подробности решения G7 по высвобождению топлива
СМИ узнали подробности решения G7 по высвобождению топлива - 07.10.2026, ПРАЙМ
СМИ узнали подробности решения G7 по высвобождению топлива
Согласованное странами G7 решение выпустить на рынок до 100 миллионов баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизельным топливом касается объемов,... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T17:21+0300
2026-10-07T17:33+0300
мировая экономика
франция
германия
берлин
эммануэль макрон
politico
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Согласованное странами G7 решение выпустить на рынок до 100 миллионов баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизельным топливом касается объемов, согласованных в марте, а не дополнительных баррелей, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на дипломатов. Ранее в октябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны G7 согласовали выпуск на рынок из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизтопливом. "На встрече за закрытыми дверями в среду страны признали, что будут высвобождены не дополнительные баррели дизельного топлива, а баррели, которые уже были заявлены в рамках более широкого европейского обязательства по высвобождению 100 миллионов баррелей, из которых две трети - это переработанные продукты. Это соглашение было достигнуто при посредничестве Международного энергетического агентства в марте", - пишет издание. Как отмечается, неясно, примут ли страны в конечном счете решение о высвобождении дополнительных объемов топлива, но один европейский чиновник сообщил изданию, что новое обязательство непременно подразумевает новые объемы. Представитель министерства экономики и энергетики Германии подтвердила изданию, что Берлин не будет высвобождать дополнительные баррели. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
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мировая экономика, франция, германия, берлин, эммануэль макрон, politico
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, Берлин, Эммануэль Макрон, Politico
17:21 07.10.2026 (обновлено: 17:33 07.10.2026)
 
СМИ узнали подробности решения G7 по высвобождению топлива

Politico: решение G7 высвободить 100 миллионов баррелей топлива касается мартовской сделки

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Согласованное странами G7 решение выпустить на рынок до 100 миллионов баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизельным топливом касается объемов, согласованных в марте, а не дополнительных баррелей, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на дипломатов.
Ранее в октябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны G7 согласовали выпуск на рынок из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизтопливом.
"На встрече за закрытыми дверями в среду страны признали, что будут высвобождены не дополнительные баррели дизельного топлива, а баррели, которые уже были заявлены в рамках более широкого европейского обязательства по высвобождению 100 миллионов баррелей, из которых две трети - это переработанные продукты. Это соглашение было достигнуто при посредничестве Международного энергетического агентства в марте", - пишет издание.
Как отмечается, неясно, примут ли страны в конечном счете решение о высвобождении дополнительных объемов топлива, но один европейский чиновник сообщил изданию, что новое обязательство непременно подразумевает новые объемы.
Представитель министерства экономики и энергетики Германии подтвердила изданию, что Берлин не будет высвобождать дополнительные баррели.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
 
Мировая экономикаФРАНЦИЯГЕРМАНИЯБерлинЭммануэль МакронPolitico
 
 
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